رئيس مجلس الشارقة الرياضي يبحث الخطط والبرامج و التحديات مع 5 أندية

واصل الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، زياراته الميدانية لأندية الإمارة، حيث زار في اليومين الماضيين أندية الشارقة للفروسية والسباق، والشارقة لسباقات الهجن، والحمرية الثقافي الرياضي، والشطرنج والثقافة للفتيات، والشارقة الثقافي للشطرنج، حيث استقبله بكل منها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، واستعرض خطط وبرامج النشاط، وتفقد المنشآت والمرافق، وناقش التحديات التي يواجهونها في مجالات التنفيذ.



رافق رئيس المجلس في الزيارات وفد ضم كلاً من: الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: الدكتور عبدالرحمن الياسي، وعبدالله سلطان الدح، والمهندس عادل صالح الحمادي، والدكتور سيف أحمد الزعابي، وعبدالله محمد المليح، وحنان محمد المحمود، وأمين عام المجلس محمد عبيد الحصان.



كان في استقبال الوفد في نادي الشارقة للفروسية والسباق ‏الدكتور غانم محمد عبيد الهاجري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام النادي، وعبدالله حميد المهيري، عضو مجلس الإدارة، واستقبله في نادي الشارقة لسباقات الهجن مجلس الإدارة برئاسة عبدالله محمد بن هويدن، وفي نادي الحمرية استقبله مجلس الإدارة برئاسة حميد الشامسي.



وفي نادي الشطرنج والثقافة للفتيات استقبلته نجلاء عبدالله الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، وإيمان محمد آل علي، رئيس لجنة الاتصال المؤسسي، وعلياء علي المازمي، رئيس اللجنة الفنية، وآمنة عبدالله الملا، المدير التنفيذي. وفي نادي الشارقة للشطرنج استقبله تريم مطر تريم، وعمران عبدالله النعيمي، نائب الرئيس، وخليفة أحمد المزروعي، الأمين العام، والأعضاء.