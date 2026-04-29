ترامب يشيد بنجم الغولف ماكلروي بسبب «شجاعته التي لا تُقهر» (فيديو)



أشاد الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب بنجم الغولف العالمي روري ماكلروي خلال كلمة له في البيت الأبيض.



وخلال خطاب في مأدبة أقيمت في البيت الأبيض خلال زيارة دولة يقوم بها الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، طلب ترامب من الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي الموجود في الحفل الوقوف ثم أشاد به بسبب «شجاعته التي لا تُقهر» بعد فوزه ببطولة الماسترز للغولف، ووصف ترامب البطولة بالصعبة.



وكان روي ماكلروي قد نجح في الحفاظ على لقب بطولة الماسترز للغولف، وهي المرة الرابعة فقط في تاريخ البطولة الأقوى والأعرق في عالم الغولف التي ينجح فيها البطل في الدفاع عن لقبه.