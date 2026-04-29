«الشارقة لرياضة المرأة» تختتم بطولة المدارس التخصصية لكرة السلة والكرة الطائرة

اختتمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة نهائيات بطولة المدارس التخصصية في كرة السلة والكرة الطائرة، التي أُقيمت أمس واليوم في مركز الرقة للألعاب الجماعية، بعد مرحلة تمهيدية أقيمت فبراير الماضي وشهدت منافسات بين عدد من المدارس الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة على ملاعب أندية المؤسسة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.



وشهدت البطولة إقامة نهائي كرة السلة في اليوم الأول، تلاه نهائي الكرة الطائرة في اليوم الثاني، وصولاً إلى تحديد المراكز الأولى في كل فئة عمرية.

ففي منافسات كرة السلة، توّجت مدرسة الرسالة العلمية الدولية بالمركز الأول في فئة «8–9 سنوات»، تلتها الشارقة النموذجية بنات، فيما جاءت مدرسة أسماء للتعليم الأساسي في المركز الثالث. وفي فئة «9–10 سنوات»، حققت مدرسة أسماء للتعليم الأساسي المركز الأول، تلتها الشارقة النموذجية بنين، بينما سجلت المدرسة الإماراتية الأمريكية حضورها ضمن المراكز المتقدمة بحصولها على المركز الثالث.



أما في منافسات الكرة الطائرة، فقد توّجت مدرسة المنار بالمركز الأول في الحلقة الثانية، فيما حسمت مدرسة فاطمة الزهراء صدارة منافسات الحلقة الثالثة، تلتها المدرسة الإماراتية الأمريكية.

وأكدت اليازية السويدي، رئيس شعبة الإعداد والمتابعة الفنية في المؤسسة، أن هذه البطولة تمثل جزءاً من مبادرة المدارس التخصصية، أحد المشاريع الرئيسية للمؤسسة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسهم في نشر الثقافة الرياضية، وتنويع الألعاب الممارسة في المدارس، واكتشاف قدرات الطالبات وتوجيهها نحو المسار المناسب.



وأضافت: «التفاعل الإيجابي من المدارس والطالبات يعكس أهمية هذه المبادرات في تعزيز حضور الرياضة في البيئة المدرسية»، مثمنةً التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومشيدة بدورهما في دعم وإنجاح هذه البطولة وسائر المبادرات المدرسية، ومشيرة إلى استمرار النهائيات في عدد من الألعاب الفردية خلال الفترة المقبلة.



وعكست آراء الكوادر التعليمية المشاركة أثر البطولة على واقع الرياضة المدرسية، حيث أوضحت ولاء صبري، معلمة التربية البدنية في مدرسة الرسالة العلمية الدولية، أن تنوع البطولات المدرسية أسهم في توسيع نطاق الألعاب الممارسة داخل المدارس، مشيرة إلى أن بعض الرياضات لم تكن متوفرة سابقاً، قبل أن تدفع هذه المبادرات المدارس للاستثمار في تجهيزاتها، ما انعكس على زيادة إقبال الطالبات على ممارسة الرياضة.



كما أكدت ثناء حسني، معلمة التربية البدنية في مدرسة الشارقة النموذجية بنات، أن المشاركة في البطولة عززت فهم الطالبات لقوانين الألعاب، وساهمت في تطوير التزامهن وتطبيقهن للتقنيات الأساسية.



وفي السياق ذاته، أوضحت انتصار جلال، معلمة التربية البدنية في مدرسة المنار، أن البطولة عززت ثقة الطالبات بأنفسهن وأسهمت في رفع مستوى التزامهن داخل الحصص الدراسية، فيما أشارت دعاء فرغلي، معلمة التربية البدنية والصحية في مدرسة فاطمة الزهراء، إلى أن المشاركة حفّزت الطالبات على التفاعل الإيجابي مع الأنشطة الرياضية، حتى من لم يكن لديهن اهتمام مسبق بالرياضة، إلى جانب دورها في ترسيخ روح الفريق والتعاون بين الطالبات.



وعبّرت الطالبة المها محمد حسن «الصف الرابع بمدرسة أسماء للتعليم الأساسي»، عن سعادتها بالمشاركة في منافسات كرة السلة، مشيرة إلى أن التجربة ساعدتها على تطوير مهاراتها وزيادة التزامها بممارسة الرياضة بشكل يومي.



وفي منافسات الكرة الطائرة، أشارت ريتاج محمد «الصف العاشر بمدرسة فاطمة الزهراء» إلى أن دعم الأسرة شجّعها على الاستمرار والتفوق، مؤكدة أن التجربة عززت اهتمامها بالرياضة إلى جانب تفوقها الدراسي، وأضافت زميلتها ميرة خالد أن العمل الجماعي والالتزام بتوجيهات المعلمة كان لهما دور أساسي في تحقيق الأداء المميز خلال المنافسات.



من جانبها، أوضحت مريم الشحي، أخصائية فسيولوجيا في المركز العلمي لبحوث وتطوير الأداء الرياضي، أن المركز يحرص على الاستفادة من البطولات المدرسية كفرصة لجمع مؤشرات بدنية دقيقة، تسهم في فهم الخصائص البدنية للفئات العمرية المستهدفة، وبناء مرجعيات علمية محلية تدعم تطوير البرامج التدريبية بما يتناسب مع طبيعة وبنية الطالبات في المجتمع المحلي.



وتأتي هذه البطولة ضمن جهود مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في بناء منظومة رياضية مدرسية متكاملة، تركز على توسيع نطاق الممارسة الرياضية، وتعزيز تنوع الألعاب، ودمج الرياضة في البيئة التعليمية، وذلك في إطار تعاون مستمر مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص والمدارس، بما يدعم تحقيق أهداف مشتركة تسهم في ترسيخ الرياضة أسلوب حياة لدى الطالبات.