اتحاد الإمارات للسلة يختتم دورة المدربين الدولية للمجموعة الأولى



اختتمت فعاليات دورة المدربين الدولية (المستوى الأول) للمجموعة الأولى، اليوم بقاعة الاجتماعات بمبنى الاتحادات الرياضية بمقر اللجنة الأولمبية، والتي نظمها اتحاد الإمارات لكرة السلة، في إطار حرص الاتحاد على تطوير الكوادر الفنية، والارتقاء بمستوى اللعبة.



حضر ختام الدورة عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، الذي قام بتكريم المشاركين ومنحهم شهادات اجتياز الدورة، تقديراً لجهودهم والتزامهم خلال فترة البرنامج التدريبي.



وأكد الفردان أن تنظيم دورة المستوى الأول يمثل خطوة أساسية في بناء قاعدة قوية من المدربين المؤهلين، مشيراً إلى أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بتأهيل الكوادر، وفق أحدث المعايير الدولية.



وقال: «نحرص في اتحاد الإمارات لكرة السلة على توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير المدربين وصقل مهاراتهم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى اللعبة في الدولة. دورة المستوى الأول تعد نقطة انطلاق مهمة لكل مدرب يسعى لاكتساب الأسس العلمية الصحيحة في التدريب».



وقال الدكتور منير بن الحبيب المحاضر الدولي، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية: «نفخر بالمستوى المميز، الذي أظهره المشاركون خلال الدورة، ونتطلع إلى استمرارهم في مسيرة التطوير من خلال المراحل المتقدمة، بما يسهم في إعداد جيل من المدربين القادرين على القيادة بكفاءة».



ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن خطة الاتحاد الاستراتيجية لتطوير كرة السلة، وتعزيز الجوانب الفنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.