«الساذجة» بو جريفز تنتزع لقب العالم في بطولة «رمي السهام للرجال»



لم تكن تتخيل أن كلمة قالتها قبل عام ستلاحقها بعد أن وصلت إلى القمة، حينها كانت لا تتخيل أن هذا اليوم سيأتي، ولكنه أتى وأتت معه ذكريات الكلمة التي قالتها وباتت مرافقة لإنجازها التاريخي.

الإنجليزية بو جريفز محترفة رياضة رمي السهام أذهلت العالم عندما انتزعت لقب «بطولة العالم لمحترفي رمي السهام للرجال» التي أقيمت بميلتون كينز وهذا هو اسم البطولة، حيث لا يوجد هذا المستوى من التصنيف العالمي لدى السيدات، وإن كانت المنافسة مفتوحة لمن تثبت قدرتها على الدخول في تنافس مع الرجال.



قبل عام من الآن أجابت بو جريفز عن سؤال «هل يمكنك منافسة الرجال» وكانت حينها قد نجحت في الفوز بلقب إحدى أكبر بطولات السيدات بعد أداء مذهل، فكانت الإجابة سريعة جداً: أعتقد من السذاجة التفكير في هذا الأمر.



الآن باتت الساذجة هي البطلة المتوجة بعد أداء أبهر العالم كله في بطولة من الطراز الأول، ويشارك بها أفضل المصنفين في اللعبة.



ابنة الـ22 عاماً انهارت بالبكاء بعد فوزها على المصنف العالمي مايكل سميث في نهائي البطولة، التي أقيمت في مليتون كينز الإنجليزية، بعد أن باتت أول سيدة تحصل على لقب بطولة كبرى في تنافس مباشر مع الرجال.