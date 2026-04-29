الفتى المصري حسونة يهز عالم المصارعة ويشعل «السوشيال ميديا» (فيديو)

وقف الفتى المصري ذو الـ16 عامًا، عبد الله حسونة، على حافة لحظة قد تغيّر مسيرته، وربما تعيد تعريف الجرأة في عالم المصارعة الرومانية.

ولم يكن المشهد يوحي بما سيحدث في صالة تضج بالحماس في مدينة الإسكندرية، إذ ظهر خصم تونسي يضغط بثقة، والجمهور يترقب نهاية تقليدية لنزال نهائي في بطولة أفريقيا للمصارعة تحت 17 سنة لوزن 55 كجم.

لكن حسونة، بعينين ثابتتين، كان يُخفي في داخله شيئًا مختلفًا، شيئًا تدرب عليه مرارًا في صمت.. وفي لحظة خاطفة، بدا وكأنه استسلم، فتراجع خطوة، وانحنى قليلًا، وترك انطباعًا بأن المباراة تفلت من يديه، ثوانٍ فقط كانت كفيلة بخداع الجميع.

ثم، وكأن الزمن انقلب فجأة، انطلق بهجوم مضاد صاعق، في حركة وُصفت لاحقًا بـ«الخداع الذهبي»، رمية خاطفة قلبت الطاولة، وأسقطت خصمه أرضًا وسط ذهول القاعة.

ولم تكن مجرد نقطة تُحسم بها مباراة، بل لقطة صنعت بطلًا وأشعلت العالم. وفي غضون ساعات، اجتاحت اللقطة منصات التواصل، متجاوزة 15 مليون مشاهدة، بينما خرج الاتحاد العالمي للمصارعة ليشيد بما حدث، معتبرًا أن ما قدمه الفتى المصري أشعل الإنترنت وأعاد تسليط الضوء على جماليات اللعبة.

ووراء تلك الثواني المجنونة تختبئ سنوات من العمل، إذ لم يعتمد حسونة على الصدفة، بل على تدريب متكرر على هذه الحركة تحديدًا، وعلى إيمان بأن الجرأة قد تصنع الفارق في لحظة واحدة. ولم يكن مجرد بطل أفريقيا، بل مشروع بطل أولمبي، كما يحلم هو نفسه.