منتخب الطائرة يواجه قطر في افتتاح دورة الألعاب الخليجية «الدوحة 2026»

يواجه منتخب الإمارات الأول للكرة الطائرة للرجال نظيره القطري في افتتاح مشواره بدورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، التي تستضيفها العاصمة القطرية خلال الفترة من 16 إلى 22 مايو المقبل.



وأعلنت اللجنة المنظمة جدول مباريات البطولة، حيث يستهل منتخب الإمارات مبارياته أمام قطر يوم 16 مايو، ثم يلتقي تباعاً منتخبات البحرين والسعودية والكويت، قبل أن يختتم مشاركته أمام منتخب سلطنة عمان يوم 22 مايو، ضمن نظام الدوري من دور واحد.



وفي إطار التحضيرات، أعلن اتحاد الإمارات للكرة الطائرة برنامج إعداد المنتخب الوطني، والذي يشمل حالياً تجمعاً مفتوحاً في نادي الوصل يستمر حتى الأول من مايو، بمشاركة 17 لاعباً تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة المدرب زياد لرقش، على أن يعقبه معسكر داخلي مغلق يتخلله خوض مباراتين وديتين قبل السفر إلى الدوحة، مع تقليص القائمة النهائية إلى 12 لاعباً.



وأكد عوض المنصوري، الأمين العام المساعد في اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، أن المشاركة في البطولة تأتي ضمن جهود تعزيز الحضور الخليجي وترسيخ روح المنافسة، إلى جانب تقديم مستويات فنية تعكس تطور اللعبة في الدولة رغم تحديات فترة الإعداد.



وأوضح أن التجمعات الحالية في نادي الوصل، التي تُقام يومي الأربعاء والجمعة، تهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن مباريات ودية تسهم في تطوير الجوانب التكتيكية.