«الإمارات لرعاية المواهب» تعتمد بطولات جديدة لاكتشاف الأبطال

أعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية اعتماد إقامة بطولات لاكتشاف المواهب في كرة الطاولة والرماية والجولف، إضافة إلى منافسات أخرى خلال الصيف.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أهمية المرحلة المقبلة ضمن خطة اكتشاف المواهب، لافتًا إلى أن بطولة المواهب للتايكواندو بالفجيرة، التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين، شهدت مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من الفئات العمرية المختلفة تحت 10 و13 و15 سنة.

وأشار إلى أن الفئات العمرية في التايكواندو هي المستهدفة من قبل اللجنة، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع اتحاد الإمارات للتايكواندو خلال الفترة المقبلة للنظر في مخرجات البطولة، لانتقاء المواهب التي يمكن أن تتبناها اللجنة ضمن خطة طويلة الأمد، وصولًا للمنافسة في الأولمبياد.

من جانبه، توجه الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو، بالشكر والتقدير إلى سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم على الجهود المبذولة من قبل لجنة الإمارات لرعاية المواهب ودعم الرياضة الوطنية في تنظيم فعاليات مميزة لتأسيس قاعدة قوية من الأبطال، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل منذ تسع سنوات مع كافة الأندية على تطوير قدرات الفئات السنية.

وأوضح رئيس اتحاد التايكواندو أن حرص الاتحاد على المشاركة في البطولات الدولية، وتطوير المنتخبات الوطنية، يهدف إلى رفع مستوى القدرات التنافسية للاعبين واللاعبات، بما يسهم في الوصول إلى أفضل المراكز في البطولات الخليجية والقارية المقبلة.