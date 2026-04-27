غيث النعيمي يتوج ببطولة الشطرنج الخاطف ضمن مهرجان ربيع العين الدولي للشطرنج

اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية منافسات بطولة الشطرنج الخاطف، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان ربيع العين الدولي للشطرنج 2026، وذلك يوم 26 أبريل في مقر النادي بمدينة العين، وسط مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات.



وشهدت البطولة مواجهات سريعة ومثيرة، تميزت بالتركيز العالي وسرعة اتخاذ القرار، حيث قدّم المشاركون مستويات قوية أكدت تطور الأداء الفني، خاصة في هذا النوع من الشطرنج الذي يجمع بين المهارة والسرعة في آنٍ واحد.



وأسفرت النتائج النهائية عن تتويج لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية غيث سعيد النعيمي بالمركز الأول، فيما جاء أحمد سعيد بندق في المركز الثاني، وحل إلياس إيفان ماثيو في المركز الثالث.



وفي ختام البطولة، قام سلطان عبدالله العريف الظاهري، رئيس مجلس شباب العين إيه سي إم جي، بتكريم الفائزين، حيث تم تسليم الجوائز والميداليات في أجواء احتفالية تعكس حرص النادي على تقدير المتميزين وتحفيز اللاعبين على مواصلة التألق.



وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها النادي في إطار مهرجان ربيع العين الدولي للشطرنج، الذي يهدف إلى تعزيز الحراك الرياضي واستقطاب نخبة من اللاعبين من مختلف دول العالم، إلى جانب دعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامها لاكتساب الخبرات والاحتكاك بمستويات متقدمة.