12 ميدالية للاعبي «مليحة» في بطولة مجلس الشارقة الرياضي

حقق لاعبو فريق نادي مليحة الثقافي الرياضي إنجازاً مميزاً في بطولة مجلس الشارقة الرياضي المقامة بنادي المُدام، بعد أن حصدوا 12 ميدالية ملونة بواقع 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات و6 برونزيات، في تأكيد جديد على تطور مستوى الألعاب الفردية بالنادي.



حيث تألق اللاعب حميد سعيد بإحرازه 2 ذهبية و2 فضية و1 برونزية، فيما أحرز سعيد عمر ميدالية ذهبية وأخرى فضية، وأضاف عبدالرحمن سعيد ميدالية برونزية، كما حقق سالم تميم ميداليتين برونزيتين، ونال كل من ذياب عمر ومنصور حمد ميدالية برونزية لكل منهما.



من جانبه، أشاد سالم راشد الكتبي، أمين السر العام لنادي مليحة، بالمستوى المميز الذي قدمه اللاعبون خلال البطولة، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس حجم العمل والجهد المبذول من الأجهزة الفنية والإدارية، وحرص النادي على دعم وتطوير المواهب في الألعاب الفردية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم النادي في مختلف المحافل الرياضية.



وثمن الكتبي، الدور البارز لمجلس الشارقة الرياضي في تنظيم ودعم البطولات التي تسهم في صقل مهارات اللاعبين ورفع مستوى التنافس الرياضي، مشيراً إلى أن النادي مستمر في تعزيز مسيرته وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.