«الخماسي الحديث» ينظم بطولة «البياثل والترياثل وليزر رن» المفتوحة الجمعة

يواصل اتحاد الإمارات للخماسي الحديث جهوده في تطوير ونشر رياضات الخماسي الحديث، من خلال تنظيم البطولة المفتوحة للبياثل والترياثل وليزر رن، وذلك بالتعاون مع نادي كلباء الرياضي، يومي الجمعة والسبت المقبلين على شاطئ كلباء.



تشهد البطولة مشاركة واسعة من مختلف الأكاديميات والمراكز التدريبية للسباحة على مستوى الدولة، إلى جانب الأندية الرياضية، وتأتي هذه البطولة ضمن استعدادات الاتحاد لاستضافة البطولة الآسيوية للبياثل والترياثل وليزر رن في دولة الإمارات خلال أكتوبر 2026، بما يعكس جاهزية الدولة لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية القارية، وفق أعلى المعايير.



ومن المقرر أن تشهد البطولة منافسات قوية بين المشاركين، حيث سيتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الفردي والفرق، تقديراً لأدائهم المتميز وتحفيزاً لمواصلة التطور في هذه الرياضات.



من جانبها، أكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، على أن تنظيم هذه البطولة المفتوحة على شاطئ كلباء، يأتي في إطار حرص الاتحاد على نشر ثقافة رياضة الخماسي الحديث وتعزيز حضورها على مستوى المجتمع، خاصة في البيئات الطبيعية التي تضيف بعداً مميزاً للمنافسات.



وأوضحت هدى المطروشي، أن اختيار شاطئ كلباء لاستضافة البطولة يعكس توجه الاتحاد نحو تنويع مواقع إقامة الفعاليات الرياضية وربطها بالمقومات السياحية والبيئية للدولة، بما يسهم في استقطاب أكبر شريحة من المشاركين ويمنح اللاعبين تجربة تنافسية فريدة.



وقالت: البطولة المفتوحة تشهد مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، ما يعزز من اكتشاف المواهب الجديدة وتطوير قدرات اللاعبين، وأن الاتحاد يعمل بشكل مستمر على تنظيم مثل هذه الفعاليات لدعم مسيرة اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها.



ووجهت هدى المطروشي الشكر إلى راشد سعيد الكندي، رئيس مجلس ادارة نادى كلباء الثقافي الرياضي على دعمه الكبير وتعاونه المثمر في استضافة وتنظيم البطولة، مؤكدة أن هذا التعاون يسهم بشكل مباشر في إنجاح الحدث وإخراجه بالصورة المشرفة.