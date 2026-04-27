مهرجان أبوظبي للقوس والسهم ينطلق الأربعاء

ينظم نادي أبوظبي للقوس والسهم، مهرجان أبوظبي للعبة بعد غد الأربعاء في مقره ضمن الفعاليات المقررة في روزنامة الموسم الجاري، بهدف اكتشاف المواهب، وتوسيع قاعدة الممارسين على مستوى إمارة أبوظبي.



وأكد النادي، اليوم، أن الفعاليات التي تم تنظيمها في العين والظفرة حققت نجاحاً كبيراً، وتجاوباً لافتاً من كافة فئات المجتمع، وسط اهتمام أولياء الأمور بدعم مشاركة أبنائهم في الأنشطة والبرامج الخاصة بالنادي، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمشاركين وصل إلى 487 لاعباً ولاعبة.



وأعلن النادي عن استراتيجية متكاملة لدعم الأنشطة والبرامج الرياضية الخاصة برياضة القوس والسهم بالتعاون مع اتحاد اللعبة، لتطوير مهارات المشاركين.