«اتحاد الرياضة للجميع» يوسع برامجه الصيفية ويعزز مبادرات أصحاب الهمم



أعلن اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، مواصلة تنفيذ برامجه خلال عام 2026، وفق خطط مرحلية تغطي الربعين الثاني والثالث، مع التركيز على الأنشطة الصيفية وتعزيز الشراكات مع الجهات الرياضية.



وأكد سعيد علي العاجل، رئيس الاتحاد، أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع المبادرات وبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، بجانب تبني حلول رقمية للوصول إلى شريحة أوسع من المجتمع، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية ونشر الوعي بأهمية النشاط البدني.



وأوضح العاجل، أن الأجندة المقبلة تتضمن تنظيم فعاليات متنوعة، من بينها برنامج مخصص لأصحاب الهمم في إمارة رأس الخيمة بمشاركة عدد من الاتحادات الرياضية، إضافة إلى فعاليات صيفية تقام في سبتمبر داخل صالات وزارة الرياضة على مستوى الدولة.



وأضاف العاجل أن الاتحاد يواصل تطوير برامجه وطرح مبادرات جديدة، خاصة ضمن الأنشطة الصيفية التي تنفذ بالتعاون مع وزارة الرياضة والشركاء، بما يعزز توسيع قاعدة المشاركة وترسيخ ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.