«خورفكان لأصحاب الهمم» يتوج بكأس رفعات القوة للجنة البارالمبية الوطنية

تُوّج نادي خورفكان للمعاقين بلقب كأس اللجنة البارالمبية الوطنية للموسم الرياضي 2025 ــ 2026، وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على أرض النادي، وسط أجواء رياضية مميزة احتفالية تعكس نجاح التنظيم وروح الإنجاز. وجاء تتويج نادي خورفكان بعد تصدره الترتيب العام للبطولة، مستفيداً من النتائج القوية التي حققها لاعبوه في مختلف الفئات والأوزان.



شهد حفل الختام حضور ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، و جمعة النعيمي عضو مجلس إدارة اللجنة، إلى جانب عبدالعزيز الحمادي رئيس اللجنة الرياضية والمسابقات بالنادي، وعبدالله سعيد الحريثي رئيس لجنة الاتصال المؤسسي.



وأشار عبدالله الحريثي إلى أن المنافسات أكدت على المستوى الفني المتطور الذي تشهده رياضات أصحاب الهمم في الدولة، في ظل مشاركة مميزة وتنافس قوي بين اللاعبين في مختلف الأوزان، ما أضفى على البطولة طابعاً تنافسياً مميزاً، لافتاً إلى أن التتويج يُعد إضافة جديدة إلى سجل إنجازات نادي خورفكان، ويؤكد العمل الكبير المبذول في إعداد اللاعبين وتطويرهم، بما يعزز من حضورهم في مختلف البطولات المحلية.