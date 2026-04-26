سباحو دبا الحصن يحصدون 18 ميدالية في بطولة أندية الشارقة

واصل سباحو نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي حضورهم اللافت في ميادين المنافسة، بعدما حققوا نتائج مميزة في بطولة أندية الشارقة للسباحة، مؤكدين تطور مستوى اللعبة داخل النادي، وقدرة لاعبيه على مجاراة أقوى المنافسين في مختلف الفئات السنية، في مشهد عكس روح الإصرار والانضباط التي يتحلى بها الفريق.



وجاءت حصيلة المشاركة مشرفة، حيث نجح سباحو النادي في حصد 18 ميدالية ملونة، توزعت بين ميداليتين ذهبيتين، و6 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية، إلى جانب سلسلة من المراكز المتقدمة في عدد من السباقات الفردية، وهو ما يعكس العمل المتواصل الذي يبذله الجهازان الفني والإداري في إعداد اللاعبين وصقل مهاراتهم وفق أفضل المعايير التدريبية.



وشهدت البطولة منافسات قوية في مختلف السباقات، إلا أن سباحي دبا الحصن تمكنوا من فرض حضورهم وتحقيق مراكز متقدمة على منصات التتويج، حيث برز عدد من اللاعبين في سباقات السرعة والمسافات المختلفة، مقدمين مستويات فنية متميزة عكست تطور الأداء الفردي والجماعي للفريق.



كما كان لفرق التتابع حضورها اللافت في البطولة، إذ أحرز فريق التتابع لفئة 9-10 سنوات الميدالية البرونزية في سباق 4×50 متراً حرة، في إنجاز يعكس البدايات الواعدة لهذه الفئة العمرية، بينما واصل فريق التتابع لفئة 15-16 سنة تألقه بتحقيق الميدالية الفضية في سباق 4×100 متر حرة، مؤكداً قوة الانسجام والعمل الجماعي بين عناصر الفريق.



ويعكس هذا الإنجاز ثمرة الجهود المتكاملة التي يبذلها النادي في دعم الألعاب الفردية، والاهتمام بقطاع السباحة بشكل خاص، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة، وبرامج إعداد متطورة تواكب طموحات اللاعبين وتدعم مسيرتهم نحو تحقيق مزيد من الإنجازات.