«دورة تحدي اللياقة» تعاون جديد بين IFBB بدبي والاتحاد الدولي للياقة البدنية

تواصل أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، بنجاح، تنظيم دوراتها المتميزة حسب منهاج موسم 2026، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، برئاسة رفائيل سانتوجا، ومجلس إدارة الأكاديمية برئاسة العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية، والمحاضر الدولي الدكتور وليد عبد الكريم المدير العام للأكاديمية.

ومن المقرر تنظيم دورة جديدة بمتطلبات احترافية للمرة الأولى، وسيكون مقرها دبي، تحت عنوان «دورة تحدي اللياقة»، وتشمل المحاور التالية: تصميم برنامج التحدي، تحليل الاحتياجات، تطبيق البرنامج، تقسيم التدريب، الإحماء والتهدئة، برنامج 24 دقيقة، وذلك خلال يومي «14 - 15» أغسطس المقبل، متضمنة المستويات التالية: فولاذي، برونزي، فضي، ذهبي، وذلك تحت إشراف المحاضر الدولي البروفيسور ماوريسيو دي أرودا رئيس الاتحاد البرازيلي، رئيس اللجنة العلمية في الاتحاد الدولي، وتعد هذه الدورة هي الأولى من نوعها بالمنطقة.



من جانبه، أكد العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد، أن الإقبال بصورة جيدة على حضور كافة الدورات الخاصة بالأكاديمية، سواء للاعبين أو المدربين، ما هو إلا دليل على العديد من المكاسب التي تحققت، والتي لمسناها من خلال التطور الواضح على كافة المستويات، والنتائج المتميزة التي تحققت، خاصة مع التنسيق التام من خلال الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام على مدار العام، متمنياً أن تشهد دورة تحدي اللياقة نجاحاً وتميزاً يليق بالتعاون المثمر بين الأكاديمية والاتحاد الدولي، برئاسة رفائيل سانتوجا.