عمومية كرة الطاولة تعتمد الميزانية وتناقش مقترحات تطوير اللعبة



عقدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة اجتماعها العادي، مساء اليوم، برئاسة المهندس داوود الهاجري، رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، وبحضور كامل لأعضاء الجمعية العمومية من ممثلي الأندية الـ19 المنضوية تحت مظلة الاتحاد.



واستهل الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية، قبل المصادقة على الميزانية وكافة البنود المدرجة ضمن جدول الأعمال، في أجواء تنظيمية عكست حرص الاتحاد على مواصلة العمل المؤسسي وتطوير منظومة اللعبة.



وشهدت الجلسة في ختامها نقاشاً مفتوحاً، تم خلاله استعراض عدد من المقترحات المقدمة من الأندية، والهادفة إلى الارتقاء بمستوى كرة الطاولة على الصعيدين الفني والتنظيمي، حيث تقرر إحالة هذه المقترحات إلى اللجنة الفنية لدراستها بشكل مفصل، تمهيداً لاعتماد ما يتوافق منها مع استراتيجية الاتحاد لتطوير اللعبة في الدولة.



وكان مجلس إدارة الاتحاد قد عقد اجتماعاً قبيل انطلاق أعمال الجمعية العمومية مباشرة، ناقش خلاله عدداً من الملفات المهمة المرتبطة بخطط التطوير المستقبلية، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة اللعبة وتحقيق مزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة.