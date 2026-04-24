بعثة الإمارات لألعاب القوى إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية



توجهت بعثة الإمارات لألعاب القوى اليوم للمشاركة في البطولة العربية للشباب والشابات الـ 21 المقررة بتونس في الفترة من 26 إلى 30 الجاري.



وتضم بعثة المنتخب الوطني 16 لاعباً بواقع 6 لاعبين هم: محمد العلي، وعبدالقدوس علي، وسعيد عمر، وناصر الكعبي، ومحمد المصعبي، وعبدالله موشود، و10 لاعبات هن: أروى علي، وعزة ناصر، وليلى أحمد، وعائشة محمد، وسلمى المري، وإليازية طارق، وسارة فهد، وسمر صالح، وشهد راشد، وعلياء المهيري.



وكان في وداع البعثة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، وجميله عبدالله عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، والدكتور خالد النابلسي نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب.



ويترأس البعثة علي غزوان عضو مجلس إدارة الاتحاد.



وأكد الدكتور خالد النابلسي أن دعم المواهب الرياضية العربية يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الشباب، وأن المنظمة العربية لدعم المواهب تولي اهتماماً خاصاً برياضة ألعاب القوى لما تمثله من قاعدة أساسية لمختلف الرياضات، لافتاً إلى أن اكتشاف ورعاية المواهب في هذا المجال يسهم في بناء جيل قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً.