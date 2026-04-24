ريان ملحان يواصل التحضير لداكار 2026 بمعسكر تايلاند

يخوض ريان ملحان، لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة، المنضم إلى برامج رعاية «لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية»، حاليًا معسكرًا تدريبيًا دوليًا في تايلاند، يستمر خلال الفترة من 20 أبريل إلى 5 مايو 2026، ضمن برنامج إعداد عالي الأداء يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات المقبلة.

ويستفيد اللاعب خلال هذا المعسكر من بيئة تدريبية متقدمة تتيح له الاحتكاك المباشر مع لاعبين دوليين من مستويات مختلفة، والتدريب ضمن منظومة احترافية تعتمد على أساليب حديثة في تطوير الأداء، مع رفع نسق اللعب وسرعة اتخاذ القرار في أجواء تنافسية عالية.

ويركّز البرنامج التدريبي في المعسكر على عدة عوامل، أبرزها تطوير الجوانب التكتيكية داخل المباراة، وتحسين سرعة الأداء وردة الفعل، وتعزيز الجاهزية البدنية الخاصة بالمباريات، إلى جانب محاكاة أجواء المنافسات الدولية من خلال مباريات تدريبية قوية.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن اللجنة تتابع عن كثب برنامج إعداد لاعب منتخب الإمارات للريشة الطائرة ريان ملحان، ضمن خطة فنية متكاملة تهدف بشكل رئيسي إلى تجهيزه للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب – داكار 2026.

وقال سعادته: «تولي لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية اهتمامًا كبيرًا بمتابعة برامج إعداد اللاعبين، ونعمل على توفير بيئة تدريبية متقدمة تواكب أعلى المعايير العالمية، بما يضمن جاهزية لاعبينا للمنافسة في الاستحقاقات الدولية، وفي مقدمتها داكار 2026».

ويمثل هذا المعسكر محطة رئيسية ضمن خطة إعداد اللاعب للمشاركة في الجولات الأوروبية المقبلة، والتي تشمل بطولة سلوفينيا الدولية (13 – 17 مايو 2026)، وبطولة النمسا الدولية (21 – 24 مايو 2026).

ويتم تجهيز ريان ملحان في إطار برنامج تنافسي متدرج يهدف إلى الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب – داكار 2026، وقد أظهر خلال هذا المعسكر مستوى متميزًا يعكس الالتزام والانضباط العاليين اللذين يتحلى بهما، مدعومًا بالمتابعة المستمرة من لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، بما يعزز فرصه في تحقيق نتائج متميزة في الاستحقاقات الدولية المقبلة.