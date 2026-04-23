«سكاي دايف دبي» ترفع علم الإمارات على ارتفاع 13000 قدم فوق نخلة جميرا

رفعت «سكاي دايف دبي» علم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً خفاقاً، خلال قفزة خاصة بعنوان «ارفع العلم» من ارتفاع 13000 قدم فوق نخلة جميرا. وأقيمت القفزة في موقع القفز الخاص بـ«سكاي دايف دبي» في النخلة، وعلى خلفية ساحل دبي الخلاب، لتعلن عودة واحدة من أبرز التجارب المليئة بالإثارة في المدينة، في لحظة تعبر عن التضامن مع دبي ومجتمعها مع استمرار المدينة في التقدم نحو المستقبل.

وبمناسبة إعادة الافتتاح تقدم «سكاي دايف دبي» أيضاً عرضاً هو الأول من نوعه لمقيمي دولة الإمارات.