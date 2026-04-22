بعثة الإمارات تشارك في افتتاح النسخة الـ6 من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية

شاركت بعثة الإمارات بالنسخة الـ6 من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، في حفل افتتاح الدورة، الذي أقيم، اليوم، في مدينة سانيا الصينية، في مشهد يعكس حضور وتنوع الرياضة الإماراتية في الحدث القاري.



وحمل كل من حميد البلوشي، قائد منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، ومروة الحمادي، لاعبة منتخبنا الوطني للشراع، علم الدولة خلال فعاليات الافتتاح، الذي أقيم في مسرح «ياشا بارك»، وتضمن 3 فقرات رئيسية بعنوان «شغف البحر والسماء»، و«أحلام في أعماق البحار»، و«التواصل مع العالم»، استعرضت تنوع الحضارات الآسيوية.



وانطلقت، اليوم، منافسات الدورة، التي تستمر حتى 30 أبريل الجاري، بمشاركة 1790 رياضياً ورياضية، يمثلون 45 لجنة أولمبية آسيوية، يتنافسون في 14 لعبة، و15 تخصصاً، و62 فعالية، ضمن واحدة من أبرز الفعاليات القارية متعددة الرياضات الشاطئية.



وتشارك الإمارات بوفد يضم 31 رياضياً ورياضية، يتنافسون في 4 رياضات هي الجوجيتسو، والشراع، وكرة القدم الشاطئية، والسباحة في المياه المفتوحة.