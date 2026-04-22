«فيكتوري» يكمل تحضيرات بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة



رفع فريق فيكتوري تحضيراته لخوض منافسات الموسم الجديد في بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، والذي يدخله بصفته حاملاً للقب، وذلك مع إعلان اللجنة المنظمة عن البرنامج الكامل لموسم 2026، والذي سيضم 7 محطات تقام في 5 دول مختلفة.



وأعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، الأربعاء، عن الروزنامة الكاملة للموسم الجديد، والتي تشهد إقامة أول جائزة كبرى على الإطلاق في آسيا الوسطى في قيرغيزستان، وذلك ضمن روزنامة تتألف من سبع جولات تمتد عبر أنحاء العالم، حيث ينطلق الموسم في كالياري بإيطاليا خلال الفترة 29 ـ 31 مايو المقبل، ثم تتجه البطولة إلى قيرغيزستان، خلال الفترة من 31 يوليو إلى 2 أغسطس المقبلين في إيسيك-كول، وهي بحيرة شاسعة تقع في شرق البلاد. وعلى ارتفاع يزيد على 1600 متر فوق سطح البحر، سيكون إيسيك-كول أعلى موقع يستضيف سباقاً في تاريخ البطولة، محاطاً بمناظر جبلية خلابة وسهول واسعة.



وتتجه البطولة بعد ذلك شرقاً إلى مواقع سباقات مألوفة لإقامة جولتين متتاليتين في الصين، ومن المقرر الإعلان قريباً عن موقع الجولة الأولى التي ستقام بين 28 و30 سبتمبر المقبل بالصين، تليها جائزة كبرى في شنغهاي في الأسبوع التالي، وتحديداً منطقة باوشان في شمال المدينة يومي 3 و4 أكتوبر المقبل.



وبعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية من جائزة جدة الكبرى للفورمولا 1 للزوارق السريعة، تعود المنافسات إلى مدينة البحر الأحمر في نوفمبر المقبل في حدث يُتوقع أن يكون استثنائياً مجدداً، حيث تُقام جائزة جدة الكبرى خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل.



وستبقى البطولة في منطقة الشرق الأوسط للجولة التالية، المقررة من 11 إلى 13 ديسمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الموقع المحدد في الوقت المناسب.



أما السباق الختامي للموسم فيقام مجدداً على بحيرة خالد بالشارقة، مسجلة النسخة الخامسة والعشرين من جائزة الشارقة الكبرى للفورمولا 1 للزوارق السريعة. وستستضيف الإمارة السباق الحاسم لموسم 2026 ضمن جائزة «الطريق إلى الشارقة»، لتُسدل الستارة على البطولة خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر المقبل.



ونجح فريق الفيكتوري من الفوز باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الماضي، حيث يعود مجدداً بالطموح نفسه هذا الموسم بمشاركة السائقين شون تورينتي حامل لقب السائقين، وأليك ويكستروم، وأحمد الفهيم.