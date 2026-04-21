«الشارقة للشطرنج» ينظم معسكراً مغلقاً بقيادة سوكولوف



أعلن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن إقامة معسكر تدريبي مغلق لمجموعة من لاعبيه، وذلك يومي 22 و23 أبريل الجاري، ضمن برنامج الإعداد الفني الهادف إلى رفع مستوى اللاعبين وصقل مهاراتهم استعداداً للاستحقاقات المقبلة.



ويقام المعسكر تحت إشراف الخبير الدولي سوكولوف، الذي يتواجد في الدولة حالياً، حيث حرص النادي على استثمار هذه الفرصة من خلال تنظيم برنامج تدريبي مكثف يواكب أحدث الأساليب الفنية في عالم الشطرنج، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الذهنية والتكتيكية للاعبين.



وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين وفق المستويات الفنية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الوحدات التدريبية. وضمت المجموعة الأولى كلاً من: أحمد علي بامطرف، سلطان أحمد المهيري، سلطان جابر الزرعوني، ومحمد المعيني، فيما جاءت المجموعة الثانية لتضم نخبة من اللاعبين أصحاب الخبرة والتصنيف العالي، أبرزهم: سافين سفر الله، عبدالرحمن الطاهر، راشد حسين الحمادي، صقر عيسى خميس، وزايد سلطان الطاهر.



ويعد المدرب سوكولوف من الأسماء البارزة على الساحة العالمية في مجال تدريب الشطرنج، حيث سبق له الإشراف على منتخبي الإمارات وأوزبكستان، وحقق إنجازاً لافتاً بالتتويج بلقب أولمبياد الشطرنج في الهند، ما يمنح المعسكر قيمة فنية كبيرة، ويشكل فرصة مهمة للاعبين للاحتكاك بخبراته الطويلة.



وأكد عبدالله مراد المازمي، رئيس اللجنة الفنية ورعاية الموهوبين، أن إقامة هذا المعسكر تأتي ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى تطوير اللاعبين عبر الاستفادة من الخبرات العالمية، مشيراً إلى أن وجود مدرب بحجم سوكولوف يمثل إضافة نوعية للبرنامج الفني للنادي.



وأضاف المازمي أن النادي يحرص على توفير بيئة تدريبية متكاملة تواكب أعلى المعايير، بهدف إعداد لاعبين قادرين على المنافسة محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن استضافة سوكولوف جاءت بعد استغلال تواجده في الدولة خلال فترة عطلته، حيث تم التواصل معه ووافق على الإشراف على المعسكر دون تردد، في خطوة تعكس عمق العلاقة والتعاون المستمر بين الطرفين، وحرصه على نقل خبراته للاعبين الشباب.