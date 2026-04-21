«الشارقة الرياضي» يؤكد دعمه لمسيرة أصحاب الهمم



قام الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بزيارة رسمية إلى نادي الثقة، حيث اطلع على سير العمل والبرامج التطويرية والخطط المستقبلية للنادي، في إطار متابعة الجهود المبذولة لتعزيز الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم ودعم مسيرة تطويرها.



وكان في استقبال الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي لدى وصوله إلى مقر النادي، رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد عمر المدفع، بحضور عدد من المسؤولين في النادي، إلى جانب الوفد المرافق الذي ضم الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي محمد عبيد الحصان، وخالد محمد أحمد رئيس قسم العلاقات العامة.



كما حضر اللقاء محمد عبدالله القايد الحمادي القائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الثقة، وعبدالغفور الرئيسي عضو مجلس الإدارة والمدير الفني للنادي، حيث جرى استعراض مختلف جوانب العمل داخل النادي والبرامج التي يتم تنفيذها لخدمة الأعضاء والمنتسبين.



وتم خلال الاجتماع بحث خطط العمل المستقبلية والبرامج التطويرية التي يسعى النادي إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الرياضية والاجتماعية المقدمة لأصحاب الهمم. كما تناول النقاش أبرز التحديات المتوقعة، وسبل التعامل معها من خلال تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات العمل بما يحقق الاستدامة والتميز.



وفي سياق الزيارة، قام الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي والوفد المرافق بجولة ميدانية شملت مرافق ومنشآت النادي، حيث اطلعوا على التجهيزات والبنية التحتية، إضافة إلى البرامج والخدمات المقدمة للأعضاء، والتي تهدف إلى دعم قدراتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية.



وفي ختام الزيارة، أعرب الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي عن تقديره للجهود التي تبذلها إدارة النادي وفريق العمل، مشيداً بمستوى الخدمات المقدمة والدور الذي يقوم به النادي في خدمة أصحاب الهمم. وأكد حرص مجلس الشارقة الرياضي على مواصلة التعاون والتنسيق مع النادي، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز مسيرة الإنجازات في هذا القطاع الحيوي.