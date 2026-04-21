الريشة الإماراتية تحصد ذهبيتين في بطولة مالطا الدولية

حقق منتخب الإمارات للريشة الطائرة مشاركة مميزة ومشرفة في بطولة مالطا الدولية 2026، حيث قدم اللاعبون أداءً لافتًا تُوّج بحصد ميداليتين ذهبيتين وسط منافسة قوية من لاعبين دوليين.

في منافسات فردي السيدات، قدمت اللاعبة براكريتي بهارات أداءً واثقًا ومتزنًا في المباراة النهائية، حيث تمكنت من الفوز على اللاعبة المجرية أغنيس كوروسي بشوطين دون رد (21-16، 21-13)، لتحرز الميدالية الذهبية. وكانت بهارات، المصنفة الخامسة في البطولة، قد أظهرت مستوى عاليًا من الثبات والتحكم طوال المنافسات، مؤكدة تطورها المستمر على الساحة الدولية.

كما واصل منتخب الإمارات تألقه في منافسات الزوجي المختلط، حيث نجح الثنائي ديرين أيابان وتابيه خان في تحقيق الميدالية الذهبية بعد مباراة نهائية قوية أمام الثنائي الإنجليزي روبن هاربر ويوليا تانغ. وتمكن الثنائي الإماراتي من قلب النتيجة والفوز بثلاثة أشواط (18-21، 22-20، 21-13)، في مواجهة اتسمت بالندية والإثارة.

وفي منافسات فردي الرجال، قدم اللاعب بهارات لاثيش أداءً مشرفًا بوصوله إلى الدور ربع النهائي، ما يعكس عمق المستوى الفني والتطور الملحوظ في صفوف المنتخب الوطني.

من جانبها، أشادت سعادة نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بهذا الإنجاز وبالجهود الجماعية التي تقف خلفه، حيث قالت: «نثمّن الدعم المستمر للاعبينا، فهذه الرحلة هي جهد مشترك، ونواصل العمل للوصول إلى مستويات أعلى من الأداء».

كما تقدم اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الرياضة ولجنة النخبة على دعمهما المتواصل وحرصهما على تطوير رياضة الريشة الطائرة في الدولة.

وتعكس هذه النتائج في مالطا تكامل الجهود بين اللاعبين والمدربين وإدارة الاتحاد والمؤسسات الوطنية، بما يدعم تحقيق التميز الرياضي على المدى الطويل.

ومع هذا الأداء المميز في بطولة مالطا الدولية 2026، يواصل منتخب الإمارات للريشة الطائرة تقدمه بثقة وزخم متصاعد على الساحة الدولية.