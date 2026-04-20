انطلاق بطولة الروح الإيجابية للتنس في نسختها الثالثة بنادي ضباط شرطة دبي

انطلقت في نادي ضباط شرطة دبي، مُنافسات النسخة الثالثة من بطولة «الروح الإيجابية» للتنس، بمشاركة واسعة من أعضاء النادي، وضمن أجواء رياضية تعكس التزام شرطة دبي بتعزيز جودة الحياة واللياقة البدنية.



وتشهد البطولة مشاركة 30 لاعباً من فئة الرجال من منتسبي النادي، يتنافسون على لقب النسخة الثالثة من البطولة حتى نهاية شهر أبريل، والتي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الرياضة كأسلوب حياة، وتعزيز التفاعل الإيجابي بين الأعضاء، إلى جانب نشر الثقافة الرياضية في بيئة عمل محفزة وصحية.



وأكد الرائد عادل محمد حسن، مدير البطولة، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى تعزيز نمط الحياة الصحية بين منتسبيها، مشيراً إلى أن البطولة تمثل نموذجاً عملياً لتكامل الجوانب البدنية والنفسية والاجتماعية داخل بيئة العمل الشرطي.



وأضاف أن البطولة تُسهم في بناء روح الفريق الواحد، وتعزيز التواصل الإيجابي بين الأعضاء خارج نطاق العمل الرسمي، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الأداء المهني والانضباط المؤسسي، مؤكداً أن التمتع باللياقة البدنية ضرورة أساسية لدعم جاهزية الكوادر وتعزيز قدرتهم على تأدية مهامهم الميدانية بكفاءة عالية. وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على المشاركة في النسخ السابقة والحالية يعكس نجاح البطولة في تحقيق أهدافها، ويؤكد أهمية الاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها مستقبلاً.



ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية للفائز بالمركز الأول، إضافة إلى تكريم المتميزين والمشاركين، تقديراً لجهودهم وروحهم الرياضية، بما يسهم في ترسيخ قيم التنافس الشريف والانضباط.