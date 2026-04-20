خليفة خالد يحصد لقب بطولة العين للشطرنج السريع

تُوّج خليفة خالد، لاعب نادي الفجيرة، بطلاً لبطولة العين للشطرنج السريع التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في مدينة العين، وسط مشاركة واسعة بلغت 123 لاعباً ولاعبة، وفي أجواء تنافسية مميزة عكست تطور مستوى اللعبة والإقبال المتزايد على بطولاتها.



وأُقيمت البطولة في مقر النادي، حيث شهدت منافسات قوية بين المشاركين ومستويات فنية مرتفعة، في ظل حرص اللاعبين على تحقيق أفضل النتائج والتقدم في الترتيب العام.

حضر المنافسات هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي، حيث قام بتتويج الفائزين وتهنئة المشاركين، مؤكداً أهمية هذه البطولات في تطوير أداء اللاعبين، من خلال التحليل الفني للمباريات والاستفادة من الأخطاء، بما يسهم في صقل المهارات ورفع الكفاءة الفنية.



وأسفرت نتائج البطولة عن فوز خليفة خالد بالمركز الأول، فيما جاء محمد عامر في المركز الثاني، وحلّ أحمد يونس الخميري، لاعب نادي العين وبطل الإمارات للشطرنج السريع والخاطف، في المركز الثالث، في منافسة اتسمت بالقوة والتقارب في المستويات.



وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ضمن أجندته السنوية، تأكيداً لدوره في دعم وتطوير رياضة الشطرنج، والعمل على إعداد جيل من اللاعبين القادرين على المنافسة في المحافل المحلية والدولية.