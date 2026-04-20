«الألعاب الإماراتية» لأصحاب الهمم تنطلق في يونيو

أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي تنظيم النسخة الثانية من «الألعاب الإماراتية» خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو المقبل في أبوظبي، على أن تسبقها منافسات الجمباز الفني والإيقاعي يوم 3 يونيو في دبي، بالتعاون مع أكاديمية «ويلفيت» للجمباز.

وتقام الفعالية بمشاركة واسعة من لاعبي الأولمبياد الخاص من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية من مختلف أنحاء الدولة.

وتُقام المنافسات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ومدينة زايد الرياضية، ومركز خليفة الدولي للبولينج، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية والحكام والمتطوعين.

ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المنافسات تشمل كرة السلة للذكور، وكرة السلة الثلاثية للإناث، وكرة القدم السباعية للذكور، والريشة الطائرة، والقوة البدنية، والبوتشي، والبولينج، والجمباز الفني والإيقاعي، إلى جانب برنامج التدريب على الأنشطة الحركية.

كما تشهد النسخة الجديدة حضورًا دوليًا لافتًا من خلال مشاركة وفود من الأولمبياد الخاص المغربي في منافسات كرة القدم السباعية، والأولمبياد الخاص المالطي في البوتشي والبولينج.

ويشهد الحدث تنظيم فعالية «منصة الشركاء» كخطوة استراتيجية لتعزيز التعاون المؤسسي، وتتضمن تكريم الشركاء والمؤسسات الداعمة، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع الجهات المشاركة، بما يعكس حرص الأولمبياد الخاص الإماراتي على بناء منظومة متكاملة من الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير رياضة أصحاب الهمم وتعزيز استدامة أثرها.

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، إن دعم أصحاب الهمم يمثل قصة نجاح إماراتية متكاملة تكاتفت فيها جهود القطاعين الحكومي والخاص، حيث تمثل هذه الشراكات الركيزة الأساسية لتطوير الألعاب وتعزيز أثرها المجتمعي.

وأضاف: «تجسد الألعاب الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة لذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وحرصها على تمكينهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية، وما نجاح النسخة الأولى في 2024 إلا حجر زاوية لانطلاق نسخة أكثر دمجًا وتأثيرًا».

وتشهد نسخة 2026 مشاركة واسعة من الشركاء في «منصة الشركاء» وفي الألعاب بشكل عام، حيث تضم 13 اتحادًا وجهة رياضية في الدولة، تشمل: اتحاد الإمارات لكرة السلة، واتحاد الإمارات لكرة القدم، واتحاد الإمارات للبولينج، واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام، واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، واتحاد الإمارات للرياضات المائية، واتحاد الإمارات لألعاب القوى، واتحاد الإمارات للدراجات، واتحاد الإمارات لرياضة الجميع، إلى جانب نادي أبوظبي للرياضات المائية، ونادي أبوظبي لألعاب القوى، ونادي أبوظبي للدراجات.

كما سيتم خلال الحدث تنظيم حفل جوائز «جولسيانو» للقيادة الصحية، وذلك لتكريم مؤسسات القطاع الصحي التي تقدم مساهمات كبيرة في تحقيق الوصول المتساوي إلى خدمات الصحة أو اللياقة البدنية أو العافية للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية.

وتشمل النسخة الجديدة عددًا من المبادرات المصاحبة، من بينها برنامج اللاعبين الصغار، والرياضات الإلكترونية وألعاب المستقبل، وبرنامج اللياقة البدنية «فيت 5»، بما يعزز شمولية الحدث ويخدم مختلف فئات لاعبي الأولمبياد الخاص.