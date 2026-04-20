موجة حر تضرب ماراثون السلام وتؤدي إلى إصابات

نُقل ثمانية عدائين إلى المستشفى إثر إصابتهم بوعكات صحية مرتبطة بالحرارة، بعد مشاركتهم في ماراثون أُقيم قرب المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، في ظل درجات حرارة قياسية، وفق ما أفادت به السلطات المحلية لوكالة فرانس برس، اليوم الاثنين.

ويتيح «ماراثون السلام» في المنطقة منزوعة السلاح بمدينة باجو للمشاركين اختبار قدراتهم على مسار يمتد بمحاذاة المنطقة شديدة الحساسية التي تفصل بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.

واقتربت درجات الحرارة من 30 درجة مئوية خلال سباق يوم الأحد، في وقت كانت فيه معظم أنحاء شبه الجزيرة الكورية تحت تأثير كتلة هوائية دافئة أشبه بأجواء الصيف منها بطقس الربيع المعتدل المعتاد.

وقال مسؤولون إن 12 عداءً أصيبوا بوعكات صحية، من بينها تشنجات ودوار وفرط في التنفس.

ونُقل ثمانية عدائين إلى المستشفى، بينهم رجل يبلغ من العمر 43 عامًا احتاج إلى رعاية مركزة.

وقالت السلطات إن العدائين المصابين بدوا وكأنهم واصلوا الدفع بأنفسهم رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وحثّ مسؤول في الإطفاء الناس على الانتباه إلى أعراض ضربة الشمس، و«التوقف فورًا عن ممارسة الرياضة والتبريد» في حال ظهورها.

وفي العاصمة سيول، التي تبعد نحو 30 كيلومترًا عن باجو، بلغت درجات الحرارة 29.4 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو أعلى مستوى يُسجل في منتصف أبريل منذ بدء التوثيق الحديث عام 1907.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الكورية لوكالة فرانس برس أن موجة الحر يُرجح أنها ناجمة عن نظام جوي مؤقت يدفع بالهواء الدافئ شمالًا، وهو نمط يُلاحظ أحيانًا خلال فصل الربيع.

كما يسهم تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري في ارتفاع درجات الحرارة عالميًا وتفاقم الظواهر الجوية المتطرفة.