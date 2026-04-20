«الرياضات الإلكترونية» يشارك في تنظيم أولمبياد أصحاب الهمم

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية اجتماعه الثاني لعام 2026، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وبحضور كل من عبيد عوض الطنيجي، عبدالله طارق بن خدية، سعيد علي الطاهر، إبراهيم يوسف الخوري، مريم يوسف البطران الشحي، ومنى ماجد الفلاسي، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمسيرة العمل المؤسسي، ومراجعة الخطط الاستراتيجية، واستعراض مستجدات البرامج والمبادرات المعتمدة للمرحلة المقبلة.

واستُهل الاجتماع بمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بأعمال الاتحاد، إلى جانب استعراض المشاركات والاستحقاقات الدولية المقبلة المدرجة ضمن الرزنامة الدولية، وبحث سبل تعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية والكوادر الفنية والإدارية للمشاركة الفاعلة في المحافل الإقليمية والقارية والدولية، بما يعكس المكانة المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الرياضات الإلكترونية.

كما ناقش مجلس الإدارة عددًا من الملفات التنظيمية والتطويرية ذات الأولوية، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة، بما يدعم استدامة النمو المؤسسي، ويرتقي بمنظومة العمل الإداري والفني، ويعزز كفاءة الأداء في مختلف القطاعات التابعة للاتحاد.

وفي إطار تطوير الهيكل التنظيمي وتفعيل اللجان التخصصية، اعتمد المجلس تشكيل اللجنة الفنية لتتولى الإشراف على الجوانب الفنية والمسابقات والبطولات، ووضع الخطط الفنية المتعلقة بتطوير الأداء التنافسي وصقل المواهب الوطنية، كما اعتمد تشكيل لجنة الأنشطة النسائية بما يعزز حضور المرأة الإماراتية في قطاع الرياضات الإلكترونية، ويدعم برامج المشاركة المجتمعية واكتشاف الكفاءات النسائية وتمكينها.

كما استعرض المجلس التحضيرات الجارية لمشاركة الاتحاد في تنظيم منافسات الرياضات الإلكترونية ضمن الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص الإماراتي، والمقرر إقامتها خلال شهر يونيو 2026، بما يعكس التزام الاتحاد بدعم رياضة أصحاب الهمم وتعزيز الشمولية الرياضية، وترسيخ دور الرياضات الإلكترونية كمنصة تنافسية ومجتمعية متاحة لجميع فئات المجتمع.

كما ناقش المجلس الترتيبات الخاصة بتجديد توقيع مذكرة التفاهم مع الأولمبياد الخاص الإماراتي خلال منافسات البطولة، بما يعزز استمرار التعاون المشترك بين الجانبين في تطوير البرامج والمبادرات والفعاليات الموجهة لأصحاب الهمم.

وفي إطار دعم المنافسات المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة، قرر المجلس إطلاق النسخة الثالثة من الدوري الإماراتي لكرة القدم الإلكترونية، بمشاركة الأندية الرسمية في الدولة، وذلك استمرارًا للنجاحات التي حققتها النسختان السابقتان، وتعزيزًا للشراكة مع الأندية الرياضية، واكتشافًا للمواهب الوطنية القادرة على تمثيل الدولة في الاستحقاقات الخارجية.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان أن مجلس الإدارة يواصل العمل وفق رؤية طموحة ترتكز على الحوكمة والابتكار والشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي رائد لصناعة الرياضات الإلكترونية، ويواكب توجهات الدولة في الاستثمار في الشباب والاقتصاد الرقمي وصناعات المستقبل.

ويواصل اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية تنفيذ برامجه ومبادراته النوعية الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسين، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتنظيم بطولات بمعايير عالمية، وتعزيز الحضور الإماراتي على الساحة الدولية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية الدولة المستقبلية.