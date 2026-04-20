روبوت صيني يهزم العدائين البشر في نصف الماراثون

فاز الروبوت الصيني «لايتنينغ» من طراز «أونور روبوتكس دي1»، الذي طورته شركة شنتشن هونر المحدودة لتطوير التكنولوجيا الذكية، بسباق نصف الماراثون للعدائين البشريين والروبوتات الشبيهة بالبشر، بزمن بلغ 50 دقيقة و26 ثانية.

وأُقيم السباق في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، المعروفة بـ«بكين إي تاون»، في العاصمة الصينية بكين.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، تتفوق هذه النتيجة على الرقم القياسي للعداء الأوغندي جاكوب كيبليمو، الذي حققه في مارس الماضي في لشبونة، بزمن بلغ 57 دقيقة و20 ثانية.

ويُعد هذا السباق الثاني من نوعه في بكين، بينما ازداد عدد الفرق المشاركة من 20 في الدورة الأولى التي عُقدت العام الماضي إلى أكثر من 100 هذا العام، بينها 5 فرق دولية.

وشملت تقنيات الروبوتات المشاركة فئتين رئيسيتين، هما الملاحة الذاتية والتحكم عن بُعد، حيث كان قرابة 40% من جميع الروبوتات مزودًا بتقنية الملاحة الذاتية، بما فيها الروبوت «لايتنينغ».

وقد تحسن أداء الروبوتات بشكل كبير مقارنة بالدورة السابقة، مع تقدم ملحوظ من حيث استقرار أداء البطاريات، وسلاسة الخطوات، واستقرار الخوارزميات.