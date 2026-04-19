الثقة يتغلب على خورفكان في دوري «سلة الكراسي المتحركة»

فاز نادي الثقة للمعاقين على نادي خورفكان للمعاقين بنتيجة 55 مقابل 46، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة.

وفرض فريق الثقة سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته، مستفيداً من أداء منظم وانضباط تكتيكي، ما مكنه من الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية. ويعكس هذا الفوز المستوى الذي يقدمه الفريق في المنافسات، في وقت يواصل فيه سعيه لتحقيق نتائج إيجابية ضمن مشواره في البطولة.