نادي دبي للشطرنج والثقافة يكرّم أصحاب الإنجازات

نظّم نادي دبي للشطرنج والثقافة حفل عشاء تكريماً للاعباته ولاعبيه المتميزين، احتفاءً بالإنجازات التي تحققت باسم النادي خلال الموسمين الرياضيين 2025 و2026، وذلك في أجواء احتفالية عكست روح الفخر والاعتزاز بما تحقق من نجاحات.



حضر الحفل خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة ولاعبي ولاعبات النادي وأولياء أمورهم، بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من عريف الحفل أشاد فيها بإنجازات لاعبات النادي بعدها تم دعوة رئيس مجلس الإدارة لتسليم مكافآت الفوز للاعبات بمشاركة أمل العارف مسؤولة الفتيات بالنادي وعثمان موسى مدير الجهاز الفني بالنادي، وتم تسليم اللاعبات مكافآت الفوز بمناسبة فوزهن ببطولة الدوري للفتيات تحت 14 سنة لعام 2025، وبطولة الدوري للفتيات تحت 18 سنة لعام 2026، وتقديراً للأداء المتميّز والمستويات الفنية العالية التي قدمنها خلال مشاركتهن في المنافسات، وما أظهرنه من التزام وانضباط وروح رياضية مشرفة.



كما تم في الحفل تكريم لاعب النادي حمد عيسى، بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة الإمارات الفردية تحت 18 سنة لعام 2025، في إنجاز يُضاف إلى سجل النجاحات المشرّفة للنادي، ويؤكد المكانة المتقدمة التي يحتلها لاعبوه على الساحة المحلية.



وأشاد القائمون على الحفل بالدور الكبير الذي لعبه الجهازان الفني والإداري، إلى جانب دعم أولياء الأمور، مؤكدين أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة للعمل الجماعي والتخطيط السليم، وحرص النادي على رعاية المواهب وصقلها وفق أعلى المعايير الفنية.



ويواصل نادي دبي للشطرنج والثقافة، من خلال برامجه وخططه التطويرية، دعم اللاعبين واللاعبات وتهيئة البيئة المثالية لهم لتحقيق المزيد من النجاحات، بما يسهم في رفع اسم النادي وتعزيز حضور رياضة الشطرنج على المستويين المحلي والوطني.