«يوجوف» ترصد أرقام وإحصائيات ماراثون دبي وتؤكد تميز نسخة 2026

أصدرت اللجنة المنظمة لماراثون دبي العالمي 2026 النشرة الرسمية لسباق 2026، وفق تصنيف الأحداث الرياضية في الامارات في استطلاع يوجوف العالمي للرياضة 2026، والتي تحمل في طياتها الكثير من الأرقام والاحصائيات التي لا تتجمل وتترجم النجاحات التي تحققت لهذه النسخة التي شهدت تسجيل 19.338 متسابقاً ومتسابقة لترفع إجمالي المشاركات منذ عام 2000 وحتى الآن إلى 410 آلاف مشارك.



ويعد ماراثون دبي العالمي أول ماراثون يحمل العلامة الذهبية بمنطقة الشرق الأوسط، وأول حدث في العالم يقدم جائزة مالية قدرها مليون دولار، وقدم خلال مشواره جوائز مالية بلغت 16 مليون دولار، وصنف ماراثون دبي ضمن أفضل 10 ماراثونات في العالم خلال الـ15 سنة الماضية، وهو أول ماراثون في التاريخ يركض فيه سبعة رجال في نفس السباق تحت زمن 2.05 ساعتين.



وقال المستشار أحمد الكمالي المنسق العام للماراثون: «نجح ماراثون دبي العالمي من جذب أفضل عدائي العالم وفي مقدمتهم العداء الإثيوبي هايلي جيبرا سلاسي كينينيسا بيكيلي والبطلة الأولمبية الحالية تمارات تولا وحاملة الرقم القياسي العالمي للسيدات روث تشيبنجيتيتشن».



وأشار الكمالي، إلى أن 78 % من المشاركين تتراوح أعمارهم بين سن 25 و45 سنة ويمثلون 151 جنسية، ونسبة 61 % منهم من المقيمين و39 % من الخارج بينهم 55 % من خارج دبي و4.2 % منهم من مواطني الإمارات، و64 % منهم من الذكور، و36 % من الإناث، وبلغت عدد الليالي للإقامة للزوار من خارج دبي أربع ليالٍ ليصبح إجمالي الإشغال عدد 7542 ليلة فندقية.

ويشعر المنظمون بالفخر والاعتزاز إذا ما قورنت هذه الإحصائيات مع مثيلاتها في العالم ولتعزيز هذا النجاح سوف تعكف اللجنة المنظمة من الآن على الإعداد للنسخة المقبلة 2027، والتي يتوقع أن تحمل العديد من المفاجآت والأرقام القياسية.