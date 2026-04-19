توج نادي الوصل بطلاً لدوري الكرة الطائرة للسيدات، بعد تفوقه المستحق على فريق نادي الشارقة لرياضة المرأة ذهاباً وإياباً، بنتيجة واحدة 3 ـ 0 في كلتا المواجهتين، ليحسم اللقب بأداء ثابت وحاسم دون خسارة أي شوط في النهائي.



وجاءت نتائج مباراة الذهاب لصالح الوصل بواقع 25 ـ 22، 25 ـ 21، 25 ـ 23، قبل أن يواصل تفوقه في لقاء الإياب بنتائج 25 ـ 17، 25 ـ 22، 25 ـ 19، ليؤكد أحقيته باللقب بجدارة.

وشهد التتويج حضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للكرة الطائرة، في أجواء احتفالية عكست تطور اللعبة النسائية في الدولة.



ويعد هذا التتويج تتويجاً لمسار قوي قدمه الوصل طوال البطولة، حيث اعتمد على الانسجام الجماعي والجاهزية البدنية العالية، إضافة إلى تنوع الحلول الهجومية والدفاعية، ما منحه أفضلية واضحة في النهائي.



ومثل الوصل في مباراة الإياب كل من كليثام المنصوري، مروة بلال، أمل البلوشي، نيكول دوليفا، ميثا الفلاسي، شيخة المهيري، علياء هاني عبدالغفار، باولي أريلي أولومو، إلينا ليبيديفا، مروة عبدالله، جواهر المعزمي، إيتا غاي، وحصة البلوشي، إلى جانب عناصر الجهاز الفني التي قادت الفريق نحو منصة التتويج.



ويعد اللقب دفعة قوية لمشروع الكرة الطائرة النسائية في نادي الوصل، في ظل الأداء المستقر والهيمنة الواضحة على مجريات النهائي، ما يعكس جاهزية الفريق للمنافسة على المزيد من البطولات في المستقبل القريب.