«دبي للسلة» يودّع حلم «البلاي إن» في الأمتار الأخيرة.. وختام دراماتيكي لموسم «اليوروليغ»



جاءت الجولة الأخيرة من بطولة اليوروليغ لكرة السلة 2025-2026 حافلة بالإثارة وحسمت خريطة الأدوار الإقصائية ومرحلة الـ«بلاي إن»، بينما خرج فريق دبي لكرة السلة بخيبة أمل بعدما فشل في انتزاع بطاقة العبور إلى الملحق المؤهل «للبلاي إن» في الأمتار الأخيرة من المسابقة الأوروبية رغم أنه قدم موسماً استثنائياً في مشاركته الأولى تاريخياً في هذه المسابقة.



على مدار الموسم حقق «دبي» انتصارات رائعة، أبرزها على حساب ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ وموناكو وغيرها من الأندية العريقة في كرة السلة الأوروبية والعالمية.



وكان دبي لكرة السلة قريباً من حجز بطاقة العبور إلى الملحق المؤهل «للبلاي إن» قياساً على نتائجه المتميزة وأدائه القوي، لكن تعثره في الأمتار الأخيرة حال دون ذلك، خصوصاً خسارته في الجولة قبل الأخيرة من أناضول أفيس 69–85، وفي الجولة الأخيرة أمس أمام فالنسيا 85–95، ليسدل بذلك الستار على موسمه عند سجل 19 انتصاراً مقابل 19 هزيمة، وهو رصيد لم يكن كافياً لبلوغ مرحلة الـ«بلاي إن».



واحتل فريق دبي المركز الحادي عشر في الترتيب العام، بفارق ضئيل عن المراكز العشرة الأولى المؤهلة إلى ملحق الـ«بلاي إن»، في موسم حمل مؤشرات تطور واضحة وأداء تنافسياً على الساحة الأوروبية.



وبدأ فالنسيا اللقاء بقوة، حيث فرض إيقاعه في الربع الأول وأنهاه متقدماً 24-19، قبل أن ينجح فريق دبي في العودة خلال الربع الثاني عبر أداء هجومي ودفاعي أفضل.



وفي نهاية الشوط الأول، تمكن «دبي» من قلب النتيجة لصالحهم، لينتهي النصف الأول بتقدم «دبي» 47-45، في أفضل فترات الفريق خلال المباراة.



لكن نقطة التحول جاءت بعد الاستراحة، إذ سيطر فالنسيا على الربع الثالث بفضل إيقاع سريع وتنفيذ فعال على الجانبين، ليفوز بالربع 34-20، ويستعيد زمام المبادرة.



وحاول فريق دبي العودة في الربع الأخير، غير أن خبرة الفريق الإسباني حسمت المواجهة في الدقائق الحاسمة، ليخرج بالانتصار.



وعلى المستوى الفردي، سجل دزّانان موسى 21 نقطة كأفضل مسجل لدبي، فيما أضاف ديفيس بيرتانس 17 نقطة في ختام موسم 2025-2026 من اليوروليغ.



في باقي المشهد الأوروبي، ضمن أولمبياكوس بيريوس صدارة الترتيب، بينما حجز فالنسيا المركز الثاني، في حين أسفرت المواجهات المباشرة عن قمم مرتقبة، أبرزها ريال مدريد أمام هبوعيل تل أبيب، وفنربخشة أمام زالغيريس كاوناس.



كما تتجه الأنظار إلى مباريات الـ«بلاي إن»، التي ستحدد آخر بطاقتين للتأهل، بمشاركة أندية بارزة، مثل باناثينايكوس، وموناكو، وبرشلونة، والنجم الأحمر.