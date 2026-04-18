نجوم طائرة العين: التتويج بكأس الإمارات نتيجة جهود كبيرة وصبر طويل



عاشت جماهير العين لحظات استثنائية من الفرح عقب التتويج بلقب كأس الإمارات للكرة الطائرة، في مشهد احتفالي عكس حجم الإنجاز، وأهمية العودة إلى منصات التتويج بعد فترة انتظار طويلة.



وأكد جمال المعمري، مدرب فريق العين للكرة الطائرة، أن التتويج بكأس الإمارات جاء تتويجاً لجهود كبيرة وصبر طويل، مشيراً إلى أن هذا اللقب يحمل قيمة خاصة للنادي بعد سنوات من الغياب عن البطولات.



وقال: «أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الإنجاز، وهذه بطولة غالية على الجميع، خصوصاً أن العين لم يحقق لقباً منذ عام 2018، وما تحقق ثمرة عمل جماعي من اللاعبين والإدارة، الذين لم يدخروا جهداً وقدموا كل ما لديهم للوصول إلى هذه اللحظة».



وأضاف: «هذا اللقب مهم جداً في توقيت مهم، لأنه يمثل عودة قوية للعين إلى الواجهة، ويؤكد أن الفريق يسير في الطريق الصحيح، كما أشكر فريق بني ياس على المباراة الكبيرة التي قدمها، فقد كانت مواجهة تليق بسمعة الكرة الطائرة الإماراتية».



وأشاد مدرب العين بالحضور الجماهيري، مؤكداً أن الأجواء داخل الصالة أعادت إلى الأذهان أمجاد اللعبة، وقال: «منذ فترة لم نشاهد هذا الحضور الجماهيري في مباريات الطائرة، وهو ما منح اللقاء طابعاً مميزاً وجمالية خاصة، وأسهم في رفع المستوى الفني».



وتطرق المعمري إلى التحديات التي واجهها الفريق خلال الموسم، موضحاً أن البداية لم تكن مثالية، ولكن العمل المستمر أسهم في تصحيح المسار، وقال: «مررنا بظروف صعبة في بداية الموسم، ولكننا عملنا على معالجة نقاط الضعف، وتعزيز نقاط القوة، إلى جانب تدعيم الصفوف بعناصر مؤثرة، والأهم كان الروح الجماعية، والإصرار داخل المجموعة، وهو ما صنع الفارق في النهاية»، كما أثنى على دور اللاعبين المواطنين، مشيراً إلى أنهم كانوا عنصراً حاسماً في تحقيق اللقب، إلى جانب العناصر الأجنبية، في ظل منظومة متكاملة داخل الفريق، وأكد أن هذا التتويج ليس نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة جديدة، قائلاً: «عودة العين تعني عودة المنافسة القوية في الكرة الطائرة الإماراتية، وهذا يصب في مصلحة اللعبة، ونطمح لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل».



واختتم المعمري بتوجيه الشكر لكل من دعم الفريق، مؤكداً أن هذا النجاح هو نتاج تكاتف الجميع داخل نادي العين، من إدارة وجهاز فني ولاعبين، وصولاً إلى الجماهير، التي كانت حاضرة بقوة في ليلة التتويج.



كما أعرب لاعبو العين عن سعادتهم بهذا التتويج، وأكد محمد سليمان الظاهري أن دعم الإدارة لم يتوقف، مشدداً على أن العمل المتواصل كان مفتاح هذا النجاح، في وقت واصل فيه الفريق احتفالاته وسط أجواء مميزة داخل الصالة.



وعبر سالم جوهر عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكداً أن التتويج يحمل قيمة خاصة للفريق، وقال: «مبروك لجماهير العين هذا الانتصار المهم، وعودة البطولات للنادي جاءت بفضل العمل الجماعي، والاعتماد على مزيج من الخبرة والعناصر الشابة، والحمد لله نجحنا في بناء فريق بطل».



واعتبر اللاعب خميس البلوشي اللقب ثمرة صبر طويل، مشيراً إلى أن الفريق انتظر كثيراً منذ آخر تتويج في عام 2019، وأضاف: «ألف مبروك لجماهيرنا، صبرنا كثيراً من أجل هذه اللحظة، واليوم نحتفل بعودة البطولات، وهذه مجرد بداية، ونسعى لمواصلة الإنجازات في الفترة المقبلة».