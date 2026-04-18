عبد الله الدرمكي: تنوع الأبطال يعكس قوة الطائرة الإماراتية



أكد عبد الله الدرمكي، رئيس اتحاد الكرة الطائرة، أن نهائي كأس الإمارات جاء تتويجاً لموسم استثنائي، مشيداً بالأجواء التنظيمية والمستوى الفني، الذي قدمه العين وبني ياس.



وقال الدرمكي: «نبارك هذا النجاح الكبير للعين تنظيمياً، بالإضافة لتتويجه بكأس الإمارات، فقد عشنا أجواء مختلفة وبطولة مميزة تحمل اسماً غالياً، والمباراة كانت على مستوى عالٍ من الإثارة والندية».



وأضاف: «كما نبارك للجميع هذا الإنجاز، وهذه الكأس الغالية علينا جميعاً، ونحمد الله على ختام موسم مميز، بدأ ببطولة كأس الاتحاد، وانتهى بكأس الإمارات، وشهد تنافساً قوياً خلاله بين فرق من أعلى المستويات».



ووجه رئيس اتحاد الكرة الطائرة الشكر إلى جميع الجهات، التي أسهمت في إنجاح الحدث، مؤكداً أن ما ظهر من تنظيم يعكس تطور اللعبة، وقال: «الشكر موصول لكل المنظمين والفرق، ولكل من أسهم في إخراج هذه الصورة المشرفة للكرة الطائرة في دولة الإمارات، والمستوى الفني الذي شاهدناه من الفريقين كان رفيعاً، وهذا ليس جديداً عليهما، فهما من الأسماء الكبيرة في اللعبة».



وأشار إلى أن الموسم الحالي شهد تحولاً لافتاً من حيث قوة المنافسة، موضحاً: «بني ياس توج بكأس السوبر، والعين بكأس الإمارات، إلى جانب النصر الذي توج ببطولتي الدوري العام وكأس الاتحاد، وجميعها أندية لها تاريخ كبير، ولذا كان الموسم مختلفاً عن سابقيه من حيث التنافس».



وأكد الدرمكي أن تنوع الأبطال هو أبرز مكاسب الموسم، قائلاً: «توزيع البطولات بين النصر وبني ياس والعين، يعكس قوة الكرة الطائرة الإماراتية، والمنافسة كانت مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة في كل البطولات، ولم يكن من السهل التنبؤ بالبطل».



واختتم حديثه بتوجيه الشكر إلى الأندية وأعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة الطائرة، مشدداً على أهمية استمرار الدعم، وقال: «نشكر جميع الأندية وأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم واهتمامهم، وهو ما أسهم في الوصول إلى هذا المستوى المميز. نتطلع إلى مواصلة العمل لتطوير اللعبة، وتحقيق المزيد من النجاحات».