إجراء قرعة مسابقتي اليد والطائرة بالألعاب الخليجية الرابعة

أُجريت اليوم قرعة مسابقتي الكرة الطائرة وكرة اليد ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو المقبل، بمشاركة نخبة من الرياضيين الخليجيين يتنافسون في 20 لعبة رياضية.



وأسفرت قرعة كرة اليد، التي تُقام بنظام الدوري من دور واحد لتحديد الترتيب النهائي، عن مواجهة قوية لمنتخب الإمارات في مستهل مشواره أمام نظيره السعودي يوم 15 مايو.

ويخوض منتخب الإمارات سلسلة من المباريات المتتالية، حيث يلتقي قطر يوم 17 مايو، ثم الكويت في 19 مايو، وعمان في 20 من نفس الشهر، قبل أن يختتم مبارياته أمام البحرين يوم 21 مايو.



وفي منافسات الكرة الطائرة، التي تُقام أيضاً بنظام الدوري من دور واحد، يستهل منتخب الإمارات مشواره بمواجهة المنتخب القطري يوم 16 مايو، على أن يواجه بعد ذلك تباعاً منتخبات السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان.



