نادي العين يستضيف نهائي التصنيف العام لاتحاد الإمارات للغولف

أعلن اتحاد الإمارات للغولف عن إقامة نهائي التصنيف العام «بطولة الاستحقاق»، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو المقبل في نادي العين للفروسية والسباق والرماية والجولف، بمشاركة نخبة لاعبي ولاعبات الغولف الهواة في الدولة. تشهد البطولة مشاركة 56 لاعباً ولاعبة من أفضل لاعبي الغولف الهواة في الإمارات، ممن تأهلوا عبر نتائجهم في جولات الموسم، إلى جانب عدد من الدعوات الخاصة، حيث يتنافسون على ألقاب أفضل لاعب ولاعبة وناشئ للموسم الرياضي 2025 / 2026.



تضم قائمة المشاركين نخبة المتأهلين في مختلف الفئات، يتقدمهم أفضل اللاعبين واللاعبات في التصنيف العام للاتحاد، إلى جانب أبرز الناشئين والناشئات، مع استكمال القائمة عبر الدعوات الخاصة، بما يعكس مستوى المنافسة المرتفع في البطولة.



وتقام منافسات الرجال والسيدات على مدار ثلاثة أيام، مع احتساب نتائجها ضمن التصنيف العالمي للهواة «WAGR»، فيما تُخصص منافسات الناشئين ليومي السبت والأحد ضمن البرنامج العام للبطولة.



تكتسب البطولة أهمية خاصة كونها تمنح نقاطاً مضاعفة في الترتيب العام، ما يجعلها حاسمة في تحديد أبطال الموسم في مختلف الفئات، كما تمثل الفرصة الأخيرة للتأهل إلى بطولة «كأس دبي للغولف»، الحدث الأبرز في أجندة الموسم المحلي.



من جهته، أكد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي أن البطولة تمثل مسك ختام لموسم استثنائي حافل بالنجاحات، مشيراً إلى أنها تتجاوز كونها منافسة رياضية لتجسد تتويجاً لجهود اللاعبين واللاعبات على مدار الموسم. وأضاف الهاشمي: أن الاتحاد يهدف من خلال هذه البطولة إلى مواصلة تطوير مستوى الغولف الإماراتي وفتح آفاق أوسع أمام اللاعبين للمشاركة في المحافل الدولية.



وأعرب الهاشمي: عن تقديره لجميع الشركاء والداعمين والأندية، متطلعاً إلى مستويات فنية مميزة وروح تنافسية عالية في البطولة، التي تمثل ختاماً مثالياً لموسم زاخر بالإنجازات، مع تمنياته بالتوفيق لجميع المشاركين وتتويج أبطال الموسم.



