مُشاركة مجتمعية فاعلة في مبادرة «الركض وقيادة الدراجة مع الشرطة»



نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، أمس، الفعالية الثانية لمبادرة «الركض وقيادة الدراجة الهوائية مع الشرطة»، «Run & Ride With Police»، وذلك في حلبة «دبي أوتودروم» بمنطقة موتور سيتي، وذلك في إطار التزامها المتواصل بتعزيز جودة الحياة، وترسيخ أنماط الحياة الصحية في المجتمع.



وحضر الفعالية كل من: العميد عبيد بن يعروف نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، والعميد الدكتور جاسم محمد حسن نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والرائد عادل محمد حسن مدير تطوير مشاريع نادي الضباط، والمدني فاطمة بو حجير رئيس مجلس الروح الإيجابية وعدد من الضباط والمسؤولين.



وشهدت المبادرة، التي أُقيمت في أجواء رياضية احترافية وآمنة، إقبالاً لافتاً من مختلف فئات المجتمع، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 2103 مُشاركين من الهواة والمُحترفين والعائلات من مختلف الجنسيات.



«فخورين بالإمارات»



كما ونظم مجلس الروح الإيجابية، فعاليات مُصاحبة لمبادرة «الركض وقيادة الدراجة الهوائية مع الشرطة» أبرزها توزيع أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة على المشاركين، وذلك في إطار المشاركة بحملة «فخورين بالإمارات»، فيما دوّن الحضور عبارات الفخر والاعتزاز بدولة الإمارات والقيادة الرشيدة على لوحة «فخورين بالإمارات».



كما وتضمنت الفعاليات المُصاحبة المرسم الحر وعرض للدوريات السياحية، إلى جانب عروض للكلاب البوليسية، وفعاليات خيالة مُخصصة للأطفال، فضلاً عن عروض موسيقية، وأنشطة ترفيهية ومحاضرات توعوية متنوعة استهدفت الأطفال والعائلات، وشاركت مجلة خالد للأطفال، الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني، في الفعالية، إلى جانب مشاركة ترفيهية من دمية «الشرطي آمنة».



الجدير ذكره أن «الركض وقيادة الدراجة الهوائية مع الشرطة» تقام أسبوعياً كل يوم أربعاء خلال شهر أبريل الجاري، من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساءً، ضمن بيئة مُنظمة تضمن أعلى معايير السلامة، وتوفر تجربة رياضية مُتكاملة تُلائم مختلف المستويات والأعمار.