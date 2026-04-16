منتخب الإمارات للملاكمة يشارك في بطولة آسيا للناشئين بطشقند



أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة مشاركة منتخب الإمارات في بطولة آسيا للملاكمة للناشئين تحت 15 و17 عاماً، التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند خلال الفترة من 1 إلى 16 مايو المقبل.



وتضم قائمة المنتخب 5 ملاكمين، هم كيان إقبال (مواليد 2013) في فئة تحت 15 عاماً وزن 33 كجم، ومايد اليماحي (مواليد 2013) في فئة تحت 15 عاماً وزن 40 كجم، ومحمد حبيب (مواليد 2013) في فئة تحت 15 عاماً وزن 36 كجم، ومروان الشيباني (مواليد 2011) في فئة تحت 17 عاماً وزن 48 كجم، وفارس سوبره (مواليد 2011) في فئة تحت 17 عاماً وزن 80 كجم.



وأكد محمد مصبح الشبلي، المدير الفني للمنتخب، أن المشاركة في هذه البطولة تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى إعداد جيل من اللاعبين الموهوبين، ومنحهم الخبرة الدولية، وتعزيز قدراتهم التنافسية على المراكز المتقدمة والصعود إلى منصات التتويج، بما يسهم في تطوير مستوياتهم على المدى البعيد.



وقال إن مجموعة اللاعبين مميزة جداً، ولديهم مستوى جيد وطموح واضح، وهدفنا في هذه البطولة هو تحقيق ميدالية، ونأمل أن ننجح في ذلك.



وأوضح أن المنتخب سيستهل غداً معسكراً إعدادياً داخلياً يستمر حتى موعد السفر إلى طشقند في 30 أبريل الجاري.