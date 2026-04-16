شباب الأهلي بطلاً لدوري الشباب للكرة الطائرة



اعتلى شباب الأهلي منصة التتويج بطلاً لدوري الشباب للكرة الطائرة، بعد مواجهة نهائية مشتعلة، حسمها لصالحه أمام الوصل بثلاثة أشواط مقابل شوط، في لقاء احتبست فيه الأنفاس حتى لحظاته الأخيرة، وكتب فصلاً جديداً من صراع لا يعترف إلا بالتفاصيل الصغيرة.



ورغم الخسارة قدم الوصل عرضاً قوياً، أكد من خلاله امتلاكه جيلاً واعداً، حيث لعب بندية عالية، ونجح في فرض إيقاعه خلال فترات من المباراة، ليجعل المهمة صعبة على منافسه، ولكن خبرة «فرسان» شباب الأهلي وتنظيمهم داخل الملعب، إلى جانب التألق في الاستقبال والإعداد والضربات الهجومية الحاسمة، رجحت كفتهم ومنحتهم اللقب عن جدارة.



وعكس النهائي مستوى فنياً لافتاً وأداء جماعياً متناغماً من شباب الأهلي، ليكون التتويج امتداداً لعمل متواصل داخل النادي، واهتمام واضح بتطوير قطاع المراحل السنية، وصناعة جيل قادر على المنافسة.



وأشاد أسامة قرقاش، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، بالمستوى الذي قدمه الفريقان، مؤكداً أن النهائي عكس تطور اللعبة، وقال، «إن ما قدم على أرض الملعب يمثل مؤشراً حقيقياً على مستقبل مشرق للكرة الطائرة الإماراتية»، موجهاً التهنئة لشباب الأهلي، ومثنياً على الأداء الكبير للوصل.



ومن جانبه عبر عبد الله الدحيل، مشرف الكرة الطائرة في شباب الأهلي، عن فخره باللاعبين، مشيراً إلى أنهم كانوا على قدر المسؤولية والتزموا بالخطة، ليحصدوا ثمرة جهد موسم كامل، فيما أكد مدرب شباب الأهلي، أحمد سعد، أن الانضباط كان مفتاح الانتصار، موضحاً أن احترام المنافس والتركيز على أدق تفاصيل المباراة، إلى جانب الروح العالية، قادت الفريق إلى منصة التتويج،

في حين أثنى إداري «الفرسان»، فهد عبد الله، على روح المجموعة، معتبراً أن العمل بروح الفريق الواحد كان العامل الحاسم في حسم اللقب.



ومن زاوية فنية أشاد المدرب السابق خالد الجسمي، بالمستوى العام، مؤكداً أن النهائي كان مميزاً من الطرفين، لكن تفوق شباب الأهلي جاء بفضل خبرته وتنظيمه، مع بروز جودة اللاعبين في كلا الفريقين.



وعبر نجم اللقاء كريم جواره عن سعادته الكبيرة باللقب، مؤكداً أن الفريق كان يدرك صعوبة المواجهة أمام الوصل، لكن العزيمة والتركيز صنعا الفارق في النهاية.



وفي ختام المشهد وجه قائد الفريق، فيصل سليمان، رسالة وفاء، مهدياً الإنجاز إلى زملائه والجهازين الفني والإداري، ولكل من دعم الفريق طوال الموسم، إضافة إلى الجماهير التي وقفت خلفه، مؤكداً أن هذا اللقب ثمرة عمل جماعي، وإيمان مشترك بالنجاح.