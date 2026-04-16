شطرنج الشارقة يحصد 17 ميدالية في 7 بطولات



حقق نادي الشارقة الثقافي للشطرنج حصاداً مميزاً، خلال الموسم الحالي حتى الآن، تمثل في 17 ميدالية ملونة في 7 بطولات، بواقع 13 ميدالية ذهبية، وميدالية فضية واحدة، و3 ميداليات برونزية، كما احتفظ الفريق بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي، في 3 فئات ليؤكد مكانته أحد أبرز أندية الشطرنج على مستوى الدولة في مختلف الفئات العمرية، والسيطرة على منصات التتويج.



وجاء هذا الإنجاز بعد تتويج النادي بلقب الدوري الإماراتي العام للعام الثاني على التوالي، عقب تحقيقه المركز الأول في ثلاث فئات عمرية هي: تحت 18 و14 و10 سنوات، في إنجاز يعكس قوة العمل الفني والاستمرارية في صناعة النتائج.



وعلى صعيد البطولات الفردية واصل لاعبو الشارقة تألقهم في بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف، حيث حققوا خمس ميداليات ذهبية، وميدالية برونزية واحدة، عبر تتويج عبدالرحمن الطاهر بلقب فئة الرجال، وسافين بلقب فئة 16 سنة، وصقر خميس بلقب فئة 12 سنة، وسيف آل علي بلقب فئة 8 سنوات، ومنصور الطاهر بلقب فئة 6 سنوات، فيما أحرز راشد الحمادي ميدالية برونزية في فئة 16 سنة.



وفي بطولة الإمارات للشطرنج السريع لفئة الرجال أحرز لاعبو النادي ميدالية ذهبية عبر سعود جابر، وميدالية برونزية عبر عبدالرحمن الطاهر، إلى جانب مراكز متقدمة لكل من زايد الطاهر وحمد بدر، ما يعكس قوة المنافسة داخل الفريق.



كما واصل لاعبو الفئات السنية تحقيق نتائج مميزة في بطولة الإمارات للشطرنج السريع، بحصد أربع ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وأخرى برونزية، حيث توج سافين بلقب فئة 16 سنة، وحل راشد الحمادي ثانياً، وجاء سلطان المهيري ثالثاً، فيما أحرز صقر خميس وسيف آل علي ومنصور الطاهر المراكز الأولى في فئاتهم.



من جانبه وجه تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة الشيخ خالد بن حميد القاسمي على دعمه المتواصل واهتمامه الكبير برياضة الشطرنج، والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذه الإنجازات المميزة، كما وجه الشكر إلى الأجهزة الفنية والإدارية بالنادي على جهودهم الكبيرة، وعملهم الدؤوب، وإلى اللاعبين على التزامهم وتفانيهم داخل المنافسات، وكذلك إلى أولياء الأمور على دورهم المهم ودعمهم المستمر لأبنائهم، والذي أسهم بشكل مباشر في صناعة هذه النتائج المشرفة.



وأعرب تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عن اعتزازه بالإنجازات التي حققها النادي خلال عام 2026، مؤكداً أن هذا الحصاد المميز من الميداليات ونتائج الدوري الإماراتي العام يعكس ثمرة العمل المؤسسي والخطط الفنية طويلة المدى، التي ينتهجها النادي في إعداد اللاعبين وصقل المواهب.



وأشار إلى أن الحفاظ على الريادة في مختلف الفئات العمرية لم يأتِ من فراغ بل جاء نتيجة دعم مستمر للبرامج الفنية، والاهتمام بالقاعدة السنية، وتهيئة بيئة تنافسية قادرة على صناعة أبطال، يمثلون الدولة في الاستحقاقات المقبلة.



واختتم تصريحه بالتأكيد على استمرار النادي في تطوير منظومته الفنية والإدارية، بما يضمن مواصلة تحقيق الإنجازات، ورفع اسم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في مختلف المحافل.