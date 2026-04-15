ايد كريسفورد مدرباً لإسطبلات جبل علي



أعلنت إسطبلات «جبل علي» العائدة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عن تعيين المدرب البريطاني ايد كريسفورد لتولي مهمة الإشراف على خيول الشعار الأصفر ابتداء من الموسم المقبل.



ويُعد كريسفورد من الأسماء البارزة في عالم تدريب الخيول، حيث حقق نجاحات لافتة بالشراكة مع شقيقه سايمون، بعد أن سجلا أكثر من 80 فوزاً في سباقات الفئات، من بينها انتصارات في الفئة الأولى في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.



ومن أبرز الخيول التي أشرف على تدريبها بالشعار الأصفر «ميدان» بطل سباق آل مكتوم كلاسيك للخيول المهجنة الأصيلة في أمسية سويرساترداي، إضافة إلى «قدوة» بطل سباق سنجسبيل ستيكس في الأمسية ذاتها وبطل «زعبيل للميل» في الموسم المنقضي على مضمار ميدان.