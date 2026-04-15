«أبوظبي للزوارق» يشارك في الجولة الأولى لمونديال الفورمولا 1 بإيطاليا



يستعد فريق أبوظبي للزوارق، للمشاركة في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، التي تحتضنها إيطاليا الشهر المقبل.



وأكد ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اختيار 3 متسابقين مع 3 زوارق، للمشاركة في الجولة هم: راشد القمزي، وجوناس أندرسون وإريك ستارك.



وقال القمزي، إن الفريق أتم استعداداته للمشاركة بطموحات كبيرة، للمنافسة على النتائج الإيجابية في الجولة الأولى بعد مرحلة ناجحة من التجارب في إيطاليا، لتأكيد مكانة فريق أبوظبي العالمية في سباقات الفورمولا1.



وأوضح أن نادي أبوظبي للرياضات البحرية حقق طفرة كبيرة في المجالات والبرامج والأنشطة والفعاليات كافة، بدعم من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وحرصه على توفير مقومات التميز كافة.



وأشار إلى أن النادي أمام مرحلة مهمة من الفعاليات في الفترة المقبلة عبر التنوع في السباقات الشراعية والحديثة، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذل في تأسيس قاعدة قوية من المواهب، بأكاديمية النادي البحرية.