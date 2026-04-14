العين للشطرنج يشيد بإنجازات لاعبيه في بطولات الإمارات للسريع

أشاد نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالنتائج التي حققها لاعبوه ولاعباته في بطولات الإمارات للشطرنج السريع والخاطف، مؤكداً أن هذه الإنجازات تعكس قوة المدرسة الفنية للنادي وقدرته على المنافسة في مختلف أنماط اللعب.

وتُوّجت وافية درويش المعمري بلقب بطولة الإمارات للشطرنج السريع لفئة السيدات، بعد فوز حاسم في الجولة الأخيرة على المتصدرة السابقة أحلام راشد، لتنتزع الصدارة وتحصد الميدالية الذهبية.



وفي منافسات الشطرنج الخاطف، أحرزت زينب درويش المعمري المركز الثالث عقب فوزها في مباراة فاصلة على أسينا جولي زاده، بعدما تساوت اللاعبتان في الترتيب، في مواجهة حاسمة أكدت خلالها قدرتها على التعامل مع الضغط.



وعلى صعيد الفئات السنية، حقق أحمد يونس الخميري إنجازاً لافتاً بإحرازه ذهبيتي فئة تحت 14 سنة في الشطرنج السريع وبطولة الخاطف، فيما أضاف زايد آل علي ميدالية ذهبية جديدة للنادي بعد فوزه بلقب فئة تحت 10 سنوات في الشطرنج الخاطف.

وأكد النادي أن هذه النتائج تندرج ضمن استراتيجيته لتطوير المواهب وإعداد لاعبين قادرين على تمثيل الدولة في المحافل المحلية والدولية.