نادي النصر يتصدر منافسات النسخة الثانية من بطولة الدولة للريشة الطائرة

تصدر نادي النصر منافسات بطولة الدولة للريشة الطائرة بنسختها الثانية، والتي أقيمت على مدار يومين واختتمت أمس، في مقر أكاديمية إكسترا بالشارقة، بمشاركة 106 لاعبين، خاضوا 255 مباراة ضمن مختلف الفئات العمرية.



وحصد نادي النصر 12 ميدالية ذهبية، و10 فضيات، و8 ميداليات برونزية، بإجمالي 30 ميدالية ملوّنة. وجاء نادي كلباء في المركز الثاني برصيد 3 ذهبيات و4 فضيات و11 ميدالية برونزية، بإجمالي 18 ميدالية، فيما حل نادي أبوظبي لألعاب المضرب في المركز الثالث بعد تحقيقه ذهبيتين وفضيتين و11 ميدالية برونزية، بإجمالي 15 ميدالية.

