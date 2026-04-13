50 لاعباً ولاعبة يجسدون روح «كلنا واحد» في اليوم الرياضي الموحد لكرة السلة بدبي

في أجواء رياضية مفعمة بالحماس وروح التعاون، نظّم الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع أكاديمية جام الرياضية فعالية اليوم الرياضي الموحد لكرة السلة تحت شعار «كلنا واحد»، وبمشاركة واسعة من اللاعبين من أصحاب الهمم والشركاء الموحدين، وبدعم من عدد من الرعاة.



وشهدت الفعالية مشاركة 50 لاعباً ولاعبة من الجنسين، من بينهم 25 لاعباً من أصحاب الهمم مثلوا عدة جهات رياضية، من أبرزها أكاديمية هيروز أوف هوب وفريق تتش دبي ونادي الثقة للمعاقين، حيث شاركوا في تدريبات موحدة ومباريات ودية وأنشطة تفاعلية عززت روح الفريق والاندماج المجتمعي.



وأقيمت الفعالية في صالة أكاديمية جام الرياضية في دبي، تحت إشراف نخبة من المدربين والمتخصصين، حيث قدمت الأكاديمية برنامجاً فنياً متكاملاً شمل تدريبات موحدة، ومباريات مصغرة، ومسابقات مهارية، ومهرجان كرة سلة مفتوحاً، ركّز على المشاركة والتفاعل وروح الفريق أكثر من التنافس.



وتأتي هذه الفعالية ضمن أجندة فعاليات الموسم الرياضي لعام 2026 للأولمبياد الخاص الإماراتي، والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل اللاعبين والشركاء الموحدين للمشاركة في المنافسات الرسمية.



وتسهم مثل هذه المبادرات في تعزيز جاهزية المشاركين من خلال تطوير مهاراتهم الفنية وتعزيز العمل الجماعي، بما يمكنهم من تمثيل الدولة بكفاءة في البطولات القادمة. ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2026 تنظيم عدد من الفعاليات والبطولات الكبرى على المستويين الوطني والإقليمي، ما يوفر منصات تنافسية متقدمة للاعبي أصحاب الهمم.



ويأتي هذا الحدث في إطار مبادرة الرياضة الموحدة «Unified Sports»، التي تجمع اللاعبين من أصحاب الهمم مع الشركاء الموحدين «من غير أصحاب الهمم» في فريق واحد، بهدف تعزيز مفاهيم الدمج والمساواة، وبناء الصداقات، وكسر الحواجز المجتمعية.



وأكد المنظمون أن شعار «كلنا واحد» يعكس رسالة إنسانية عميقة، مفادها أن الرياضة تمثل لغة عالمية قادرة على توحيد المجتمعات وتعزيز التفاهم والتواصل بين مختلف فئاتها. ويجسد هذا الحدث التزام الجهات المنظمة بتمكين أصحاب الهمم وتوفير بيئة رياضية شاملة تتيح لهم إبراز قدراتهم وتحقيق إنجازاتهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر دمجاً وتماسكاً.