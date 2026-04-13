الزرعوني والمعمري أبطال الشطرنج السريع

تُوّج سعود جابر الزرعوني، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بلقب بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع للفئة المفتوحة، التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة 84 لاعبًا.

وجاء تتويج الزرعوني بعد تصدره الترتيب برصيد 6.5 نقطة من أصل 7 جولات، فيما حل أحمد فريد، لاعب نادي دبي للشطرنج، في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، متقدمًا بكسر التعادل على عبدالرحمن محمد الطاهر، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الذي جاء ثالثًا ونال الميدالية البرونزية، بينما حل زايد سلطان الطاهر في المركز الرابع بنفس الرصيد.

وفي منافسات السيدات، شهدت البطولة إثارة كبيرة بعد تساوي 4 لاعبات برصيد 6 نقاط، حيث نجحت وافية درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، في حسم اللقب لصالحها، متقدمة على عنود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، التي نالت المركز الثاني، فيما جاءت أحلام راشد، لاعبة نادي دبي للشطرنج، في المركز الثالث، تلتها زينب درويش المعمري في المركز الرابع، وجميعهن بالرصيد نفسه.

وشهدت البطولة حضورًا لافتًا بمشاركة عمر الهاشمي، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية من أصحاب الهمم، والذي يعاني من فقدان البصر، حيث حظيت مشاركته بإشادة واسعة من الحضور، لتكون إحدى أبرز محطات الحدث.

وأكد ناصر عبدالله بن عامر، الأمين العام بالإنابة لاتحاد الإمارات للشطرنج، أن البطولة جسدت المستوى المتطور الذي وصلت إليه اللعبة في الدولة، في ظل المنافسة القوية التي شهدتها مختلف الفئات.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة يعكس اتساع قاعدة اللعبة وانتشارها، مؤكدًا حرص الاتحاد على تنظيم بطولات نوعية تسهم في صقل المواهب الوطنية ورفع مستوى اللاعبين، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.